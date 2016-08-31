德瑞克貼蕾哈娜進飯店 泰勒絲沒搞頭 參選陪審員

美聯社

〔記者鄒念祖／綜合報導〕德瑞克與蕾哈娜的戀情火速加溫，他在MTV音樂錄影帶大獎（VMA）的舞台上公然向蕾哈娜示愛，又參加蕾哈娜的慶功宴，兩人搭同一台車抵達與離開，又入住同一間飯店。

德瑞克還在IG貼了兩人合照，並寫下：「今晚我們都該感謝你帶給我們的一切！你以最棒的方式影響了那麼多人的人生，今晚我們讚頌你！」簡直把蕾哈娜捧成民族偉人。

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抱回8座VMA大獎的碧昂絲也與老公傑斯，以及肯伊威斯特與金卡達夏夫婦一起慶功，當今美國饒舌與R&B的天王天后齊聚一堂。沒入圍半項VMA又與肯伊威斯特陷入口水戰的泰勒絲，則回到家鄉田納西善盡公民義務，參加法庭陪審員甄選，還大方與民眾合照。

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