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德瑞克貼蕾哈娜進飯店 泰勒絲沒搞頭 參選陪審員

2016/08/31 06:00
美聯社美聯社

〔記者鄒念祖／綜合報導〕德瑞克與蕾哈娜的戀情火速加溫，他在MTV音樂錄影帶大獎（VMA）的舞台上公然向蕾哈娜示愛，又參加蕾哈娜的慶功宴，兩人搭同一台車抵達與離開，又入住同一間飯店。

泰勒絲（右）一身樸素參加法庭陪審員甄選，還與一起參加的民眾合照。（美聯社）泰勒絲（右）一身樸素參加法庭陪審員甄選，還與一起參加的民眾合照。（美聯社）

碧昂絲（後排左二）的慶功宴眾星雲集，包括老公傑斯（前排左二），以及肯伊威斯特（前排右二）與金卡達夏（後排右二）夫婦。（翻攝自balleralert IG）碧昂絲（後排左二）的慶功宴眾星雲集，包括老公傑斯（前排左二），以及肯伊威斯特（前排右二）與金卡達夏（後排右二）夫婦。（翻攝自balleralert IG）

德瑞克還在IG貼了兩人合照，並寫下：「今晚我們都該感謝你帶給我們的一切！你以最棒的方式影響了那麼多人的人生，今晚我們讚頌你！」簡直把蕾哈娜捧成民族偉人。

蕾哈娜為了參加慶功宴，換了當晚的第5套衣服，公開示愛的德瑞克不只現身慶功宴，又貼圖祝賀。（翻攝自德瑞克IG）蕾哈娜為了參加慶功宴，換了當晚的第5套衣服，公開示愛的德瑞克不只現身慶功宴，又貼圖祝賀。（翻攝自德瑞克IG）

達志影像達志影像

抱回8座VMA大獎的碧昂絲也與老公傑斯，以及肯伊威斯特與金卡達夏夫婦一起慶功，當今美國饒舌與R&B的天王天后齊聚一堂。沒入圍半項VMA又與肯伊威斯特陷入口水戰的泰勒絲，則回到家鄉田納西善盡公民義務，參加法庭陪審員甄選，還大方與民眾合照。

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