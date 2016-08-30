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柯震東盼「829」年年報喜

2016/08/30 06:00

《再見瓦城》入圍威尼斯影展，導演趙德胤（左起）帶著吳可熙、柯震東一起飛去威尼斯參加全球首映。（記者宋志雄攝）

〔記者鄒念祖／台北報導〕《再見瓦城》入圍威尼斯影展「威尼斯日」單元，男主角柯震東昨出席行前記者會，風光進軍威尼斯。剛好2年前的同一天，他因吸毒入獄在北京召開道歉記者會，淚流滿面懺悔。他說：「我沒發現是同一天，時間過得很快，希望每年8月29日都有好事發生。」

2014年柯震東和蕭亞軒分手，後來又發生吸毒入獄事件。2年多來蕭亞軒又換了3位男友，24歲新歡陳樺比柯震東還小1歲。柯震東大方祝福蕭亞軒，「希望他們可以很開心」。

柯震東說：「我是那天滑手機，看到點進去，不是只有拍到背影嗎？」至於看到新聞有什麼感覺？柯震東說：「都那麼久了，我還有什麼情緒？」柯震東透露他與蕭亞軒仍偶爾在生日或節日時聯絡，還強調自己不是傳罐頭簡訊。

柯震東為了拍《再見瓦城》花了1年時間，住在緬甸鄉下學雲南話，又真的跑去泰國工廠做工，完全脫胎換骨變成黑瘦精壯的鄉下工人。飾演他女友的吳可熙與他一起經歷這段辛苦歷程，昨天見到已經變白的柯震東，笑稱是「最熟悉的陌生人」，剛好是柯震東前女友蕭亞軒的歌名，讓柯震東稱讚她「很專業」。

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