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韋禮安自虐當「抖M」 累了黏女友討拍

2016/08/29 06:00

韋禮安透露自己的「戳點」就是沒效率和親情。（記者胡舜翔攝）

記者張釔泠／專訪

韋禮安新專輯取名《硬戳》，他出道以來，頂著台大高材生光環，加上天生的「控制狂」個性，一度讓他發完上張專輯後，罹患胃潰瘍，這幾年開始靜坐冥想，才學會幽默看待人生中荒謬無常的事物。

他求學時代就是「控制狂」，凡事要求效率，最討厭變動，入行時他還在念大四，當時沒有Google行事曆，他用小本子記通告，但是行程總是一改再改，「我就得用立可白一直塗一直改，超生氣的。」

韋禮安求學時期就是一個「控制狂」。（記者胡舜翔攝）

「控制狂」後來更發展成「自虐狂」，他個性中有一面是「逆來順受的小媳婦」，慣於悶著頭接受各項指令，逼自己做到完美，追求大家的肯定，於是就成了製作人口中的「抖M」。（SM中的受虐方）

直到身體出狀況，他才理解該放鬆，與女友相處也摸索出兩招，「累的時候，我就會裝可憐，要討拍。」女友生氣時，一定要附和，「而且要比她更氣，女生就是要站在同一陣線的感覺。」

他的「戳點」是沒效率、親情，都和家庭有關，急性子遺傳自媽媽，前陣子外婆生病倒下更讓他震撼，因此寫了《癡人》探討時間的流逝。

他說爸媽思想超前衛，曾說退休後到山上買地，走後火化灑樹邊就好，他也回爸媽：「好啊，以後孫子孫女去看你，就尿尿say hello。」

其實韋爸在他國中時，就幫全家上過「生命教育」，那時爺爺過世，韋爸便預先寫好遺囑，集合家人坐在餐桌，要身為長子的他念遺囑，「我念到淚流滿面，當然以他想很多的個性，這幾年應該修過一百遍了。」

他還大爆，韋爸之前擔任興大附中校長，他回母校投籃，竟發現爸爸有吉祥物，「我爸叫韋金龍，學生就幫他做了一隻『圍巾龍』。」韋爸公務手機的Line暱稱就是「圍巾龍」，非常搞笑。

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