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張學友奔台看哈林新婚妻-攻蛋搶贏周董 神回還沒聯絡

2016/08/28 06:00

張學友來台參加歌迷見面會，透露暑假都忙著練歌、練舞與操肌。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友來台參加歌迷見面會，不忘與好友「哈林」庾澄慶碰面聚餐，他首次見到哈林的新婚妻、民視主播張嘉欣，張學友表示：「第一次跟嫂夫人見面，之前沒有見過。」打趣抱怨沒吃到哈林的喜酒；張學友將展開全新世界巡迴，明年2月確定到小巨蛋，他如願拿下14天檔期，連周杰倫也感到羨慕，張學友對此幽默回：「我還沒跟他聯絡，不知道是他讓給我還是怎樣？」

歌神每年都會來台灣，與「友友俱樂部」的會員粉絲碰面，他昨天在下榻飯店接受媒體訪問，透露暑假忙練歌、練舞與操肌，屆時演唱會是否要露給粉絲看？張學友笑回：「練出甚麼，這也只供少數人來看，我該脫的時候都沒脫了，自己覺得開心就好。」

張學友最新巡演「A CLASSIC TOUR 學友‧經典世界巡迴演唱會」，首站10月21、22、23日在北京搶先登場，這次歌神會挑戰四面舞台，全球預計會唱超過60個城市，明年2月唱到台北小巨蛋，確切的場次與時間尚未定案。

相隔5年要在小巨蛋開唱，張學友說想做個接近想像中的演唱會，他上次的世界巡迴全球共唱146場，打破了金氏世界紀錄，這次是否要再突破？張學友則說：「要考慮很多因素，下雨、天災、自己行不行、人會不會來，覺得紀錄不切實際。」

歌神透露雖然已在歌壇唱了35年，每次的演唱會還是不免擔心，他謙虛地說：「沒有唱得好的啦，只有練得夠不夠。」他說會多逼自己，「我自己的體會是，人是有點賤骨頭，要逼才可以好一點。」他說畢竟現在沒甚麼人敢逼他，不然他可能會發脾氣。

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