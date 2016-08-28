米亞星世界：2016 8/28～9/3

本週幸運之星：處女座

事業第一：射手座；愛情第一：金牛座；

人氣第一：天蠍座；財運第一：獅子座



【牡羊座】（3月21日至4月19日）

懷抱理想，思慮欠周。本週牡羊座渴望成功，渴望快速地擁抱新的生活，積極在工作上製定新的目標，爆衝前行；但想要快速成功，想以小搏大換取最大的回報，思慮難免缺乏周密，要避免一意孤行而引發公眾領域的反彈，事情如果引起眾怒或是讓自己的社會形象丟分，這是得不償失的。愛，是擁抱太陽。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

趨吉避凶，步步為營。本週金牛座在財務投資上需要留意，容易受到欺騙或者是他人蠱惑而造成財務損失。本週在工作上不要妄自菲薄，更不要好高騖遠，水星逆行的情況下容易造成情感、財產以及權力間的糾纏，無需太多的企圖與奢望，讓問題停留在合理的區間內，這樣才能有效及時停損。愛，是戀情降臨。





【雙子座】（5月21日至6月20日）

自我拓展，迎向光明。本週雙子座事業上的發展即將步入正軌，某些人可能已經完成了事業上的轉型、職位上的調整，重新取得了工作中的主動權與參與感，你的努力初見成效。但下半周你的主星逆行，做好自我調整，許多事可能產生反覆的變化，同時留意家族事務和長輩的健康問題。愛，是匆匆的過客。



【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

進退有據，逆轉勝出。本週是巨蟹座工作中火藥味最為濃烈的時期，容易與合作夥伴意見不合，或上司故意偏袒他人而讓你受挫，還好有貴人出手，戲劇性的轉折，依舊會有成果。下半周開始水星逆行，你將會更關注自身內在的需求，努力的讓生活變的更加充實和豐富，找回久違的滿足感。愛，是勇敢追愛。



【獅子座】（7月23日至8月22日）

自我拓展，放眼未來。本週獅子座處在變革期，需要做出調整和改變；深入了解自己的個性和需要，放下無謂的煩惱、釐清自己的方向，建立自己的信念；堅強的內在會成為你完美蛻變的強大後盾。主動尋求突破做出改變，茅塞頓開，生活、事業或是你的心態、個性都會更趨近於完美。愛，是難解的習題。

【處女座】（8月23日至9月22日）

前景遠大，事業有成。本週處女座點燃夢想與激情的火種，勇於自我展現，對於生活更能有條理秩序的規劃，事業根基更加強化，對於自我的專業與素養的提升也有積極的動力，生活大大的提升，一切都蓬勃發展、欣欣向榮。保持客觀，以足夠的耐心與毅力，用務實態度迎向成長一大步。愛，是渴望戀情。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

了解自我，超越過去。本週天秤座最大的任務就是看清楚自己的內心，知道自己需要什麼。工作中需要腳踏實地做事，慢慢在過程中找到真正應該努力的方向。你需要堅持自己的方向，而他人的意見，很多時候並不適用於你，那只是他人的個人經驗而已；本週不適合做任何投資和借貸。愛，是並蒂花開時。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

過猶不及，躊躇難定。本週天蠍座對於工作有些不滿足，希望能有許多機會得以表現，但現實上又沒有太大的表現空間，對於天蠍們來說內心十分糾結。或者簡單來說，你的方向太大、大雜，而你無力承擔，也無法找到最重要的切入點。建議天蠍本週在工作事業上多聽聽他人的意見、多思考。愛，是若即若離。

【射手座】（11月22日至12月21日）

千迴百折，浴火鳳凰。前段時間射手座承受了太多的失望與痛苦，但這些都會成為推進你的動力，你可以從中汲取力量，更聰明地解決一切。有些射手會在危難時刻適時得到貴人幫助；職場上的權利鬥爭，幸好有輿論的幫助讓你成為大家的焦點、得到了關注。金錢方面注意不要產生借貸。愛，是糾結難斷。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

充滿考驗，顧此失彼。本週摩羯座太想印證自己在別人眼中是否優秀和重要，進而特別想凸顯自己的言行或插手干涉他人事務，因此產生錯誤的決定或錯誤的堅持。這可能不太利於關係互動的良性發展，也不利於各種合作的深度開展。如何避免錯誤，需要你們進行更全面和細緻的思考。愛，是浪漫的潛力。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

善用資源，化解危機。本週水瓶座如何在現有資源供給下去爭取新的合作機會、建立新的關係？而如何維護現有的合作模式與關係，這是當前最重要的事。你們太想在關係中突顯自我的重要性，也想不受約束地去主導合作關係。面對現實情況，是否有必要表現的太過自我，需要三思而行。愛，是走過傷痛。



【雙魚座】（2月19日至3月20日）

溝通不良，疲於奔命。本週雙魚座對日常生活與工作有種心力交瘁的感覺。面對與合作夥伴溝通不如預期，稍有不慎誤會加深、誤解持續擴大；工作中的磨合，意氣用事、奚落與貶損，無濟於溝通與整合。加強自我的信心，提出建設性的想法，公平地、真誠地肯定他人，這是一種美德。愛，是諜對諜的考驗。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★