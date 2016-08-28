五月天鳥巢 連唱3天

五月天北京鳥巢演唱會，阿信熱血喊話引爆粉絲尖叫。（相信提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天三度唱進北京鳥巢，他們8月26日起連唱3場，打破了2012年連開2場的演唱會記錄，這次共吸引超過30萬的粉絲朝聖，面對單場10萬粉絲熱情合唱，冠佑忍不住大讚：「現場有10萬個阿信！」阿信則接話：「現場不止有10萬個我，還有10萬個怪獸、10萬個瑪莎、10萬個冠佑、10萬個石頭。」引爆粉絲高分貝尖叫。

五月天在台上與歌迷話家常，分享過去在北京的難忘回憶。（相信提供）

五月天「Just Rock It 2016就是演唱會」，前晚在中國北京的國家體育場登場，他們以快歌《DO YOU EVER SHINE》霸氣開唱，接著隨著大螢幕的年份倒數，重現《為愛而生》、《人生海海》、《終結孤單》等經典之作。

暌違3年重返鳥巢，五月天在台上與歌迷話家常，他們分享過去在北京的難忘回憶，冠佑透露愛去逛北京的市場，阿信則懷念以前表演結束，常與團員相約去鼓樓，「一起喝東西，一邊看星星」。

五月天這次連唱3場，不忘選唱新專輯《自傳》的作品，其中新歌《頑固》MV剛首播，他們邀來影帝梁家輝、林美秀、宋芸樺、吳慷仁等實力派大咖助陣，不但造成臉書的洗版潮，前晚感人的MV畫面，加上渲染力的旋律，更是感動滿場粉絲。