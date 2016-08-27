李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
2016/08/27 06:00
〔記者陽昕翰／台北報導〕李榮浩續約老東家華納，昨天出席簽約記者會，先前傳楊丞琳將成為同門師妹，李榮浩受訪說：「不會奇怪，杉哥挺好的。」小倆口近來常被拍雙宿雙飛約會，是否好事已近？李榮浩表示：「不會啦，好事近了會告訴大家，會先以演唱會為主。」倒是透露考慮在台置產，已去大安森林公園及大直附近看過房子。
據悉李榮浩以台幣8000萬續了3年約，他直接以新人價續約，表示不是錢的問題，合作愉快才是重點，希望明年如願唱進台北小巨蛋，他對楊丞琳加盟華納樂觀其成，華納音樂大中華區總裁陳澤杉則鬆口：「丞琳是非常好的藝人，我相信我們有特殊關係，都有在接觸，最後她會選擇對她最好的。」
李榮浩這陣子忙世界巡演，比較少有時間來台灣，他透露喜歡台灣的居住環境，有考慮在台北置產買房，他說想買百坪的大房，有空間可以讓他放吉他，是否先預留嬰兒房？李榮浩則笑說：「再想想。」
他昨天不避談女友楊丞琳，2人時常分隔兩地，被問到該如何維繫感情？李榮浩稱默契比較重要，「大家都是同一種工作，會比較了解。」提到楊丞琳要出新專輯，他甜蜜掛保證說「好聽」，至於是否跨刀寫歌？李榮浩賣關子說：「到時候就知道了。」
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