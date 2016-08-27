高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗

高畑淳子昨早召開記者會，為兒子高畑裕太性侵案鞠躬道歉。（取自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕61歲的日本女星高畑淳子，因22歲兒子高畑裕太性侵旅館40多歲女員工遭逮捕，昨早聲淚俱下代親兒向社會大眾及受害者鞠躬道歉，她透露高畑裕太在獄中哭得很慘，而她也告誡兒子「要用一生去贖罪」，並堅決表示同樣身為演員的高畑裕太「未來絕對不可以復出」。

高畑淳子在記者會上一度難忍情緒當場淚崩，自責教育失敗。（取自網路）



高畑淳子昨一身黑衣造型，全程站立在麥克風架前召開約64分鐘的記者會，表示：「對於被害者、還有因為我兒子取消的工作，真的很抱歉。」被問到前天在警察局會面時的狀況，高畑淳子說：「他（高畑裕太）眼睛紅腫，一直顫抖著哭泣。」而她當場也訓斥兒子：「你真的做了很糟糕的事，要用一輩子來贖罪。」

高畑裕太因涉嫌強姦傷害被捕，母親高畑淳子認為他未來絕對不能再復出。（取自網路）

由於高畑裕太闖禍被捕，連累高畑淳子，演出的綜藝節目、廣告、電視劇跟著受影響，除了傳出她主演的電視劇考慮延期播放、廣告面臨暫停播放的困境，綜藝節目的畫面也被剪光，而高畑裕太除了恐將面臨至少7年的刑期，還得賠償各工作單位的損失，一時衝動造成的後果可謂害人又害己。