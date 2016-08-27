限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗

2016/08/27 06:00

高畑淳子昨早召開記者會，為兒子高畑裕太性侵案鞠躬道歉。（取自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕61歲的日本女星高畑淳子，因22歲兒子高畑裕太性侵旅館40多歲女員工遭逮捕，昨早聲淚俱下代親兒向社會大眾及受害者鞠躬道歉，她透露高畑裕太在獄中哭得很慘，而她也告誡兒子「要用一生去贖罪」，並堅決表示同樣身為演員的高畑裕太「未來絕對不可以復出」。

高畑淳子在記者會上一度難忍情緒當場淚崩，自責教育失敗。（取自網路）


高畑淳子昨一身黑衣造型，全程站立在麥克風架前召開約64分鐘的記者會，表示：「對於被害者、還有因為我兒子取消的工作，真的很抱歉。」被問到前天在警察局會面時的狀況，高畑淳子說：「他（高畑裕太）眼睛紅腫，一直顫抖著哭泣。」而她當場也訓斥兒子：「你真的做了很糟糕的事，要用一輩子來贖罪。」

高畑裕太因涉嫌強姦傷害被捕，母親高畑淳子認為他未來絕對不能再復出。（取自網路）

由於高畑裕太闖禍被捕，連累高畑淳子，演出的綜藝節目、廣告、電視劇跟著受影響，除了傳出她主演的電視劇考慮延期播放、廣告面臨暫停播放的困境，綜藝節目的畫面也被剪光，而高畑裕太除了恐將面臨至少7年的刑期，還得賠償各工作單位的損失，一時衝動造成的後果可謂害人又害己。

相關新聞

推薦新聞
舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
2016/08/27 06:00
羅文裕獻金曲獎座 祝壽孕妻 羅文裕獻金曲獎座 祝壽孕妻
2016/08/27 06:00
高山峰半年練成狠腳色 高山峰半年練成狠腳色
2016/08/27 06:00
高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗 高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗
2016/08/27 06:00
強哥節稅搶當好人 安柏怒嗆加倍償還 強哥節稅搶當好人 安柏怒嗆加倍償還
2016/08/27 06:00
嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
2016/08/27 06:00
盲眼莫札特 彈奏出《琴鍵上的奇蹟》 盲眼莫札特 彈奏出《琴鍵上的奇蹟》
2016/08/27 06:00
孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射 孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射
2016/08/27 06:00
ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄 ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄
2016/08/27 06:00
再見瓦城國際海報 柯震東好藝術 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
2016/08/27 06:00
兒子脫臉 龍千玉感謝大家集氣 兒子脫臉 龍千玉感謝大家集氣
2016/08/27 06:00
豆花妹活動爆滿 2個月進帳2百萬 豆花妹活動爆滿 2個月進帳2百萬
2016/08/27 06:00
《一路順風》進軍多倫多影展 《一路順風》進軍多倫多影展
2016/08/27 06:00
文汶創業 吳皓昇當白老鼠 文汶創業 吳皓昇當白老鼠
2016/08/27 06:00
天價片酬成重擔 央視點名霍建華周迅撈7.5億 天價片酬成重擔 央視點名霍建華周迅撈7.5億
2016/08/26 23:41
陳沂：玖壹壹沒有惡意，只是無知罷了 陳沂：玖壹壹沒有惡意，只是無知罷了
2016/08/26 23:01
軍旗風波未平息 蒂芬妮再寫親筆信道歉 軍旗風波未平息 蒂芬妮再寫親筆信道歉
2016/08/26 22:47
華視4千萬爛帳 公視下週交調查報告 華視4千萬爛帳 公視下週交調查報告
2016/08/26 22:01
柯朋宇為巡演穿吊嘎拍攝 展現夏日清風 柯朋宇為巡演穿吊嘎拍攝 展現夏日清風
2016/08/26 21:44
Hero祖雄入主同志節目 大久保麻梨獻女女吻 Hero祖雄入主同志節目 大久保麻梨獻女女吻
2016/08/26 21:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.