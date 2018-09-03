成龍上央視《開學第一課》 家長怒控：教吸毒嗎？

〔即時新聞／綜合報導〕中國教育部規定，全國中小學生及家長要看央視《開學第一課》，還要拍照存證、交觀後心得，但是節目卻惹來很多爭議，家長大怒，除了廣告太多讓家長不滿之外，影星成龍上節目，也讓部分家長不爽，指是教吸毒嗎？

央視《開學第一課》原訂9月1日晚上8點播出，但連播15分鐘廣告之後才正式播出，惹得家長們很不爽，網上吐槽一堆，並登上微博熱搜榜。

但讓家長們不滿的，不只是廣告多，節目內容也惹議，最主要爭議部分是成龍在節目中談成功經驗，由於成龍的知名度高，在影劇圈也有一定成就，家長們不質疑他談成功經驗，但是，成龍的兒子房祖名2014年在北京吸大麻被逮，當時震驚整個中港台影劇圈，而成龍本身也被懷疑吸食冰毒、大麻。

對於成龍上節目給孩子講人生，家長們不以為然，指成龍除了有了吸毒兒子之外，還有個流落在外的私生女吳卓儀，一度被媒體捕捉到加拿大賣垃圾為生，「一個連親生女兒都不管不顧，兒子都沒教育好的父親，怎麼能教育別人家的孩子？」

但也有家長挺成龍，指他不是好爸爸，但是一位好演員。

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