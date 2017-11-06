YouTube不給力 Super Junior粉絲暴動啦！

Super Junior新歌Black Suit在YouTube瀏覽量數字停滯。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（6）日是Super Junior（簡稱SJ）正規八輯《Play》主打歌「Black Suit」公布的日子，在ELFS（SJ粉絲暱稱）努力下，歌曲曝光兩小時瀏覽量已經暴衝。

除了公開正規八輯之外，今天是南韓夯團SJ出道12年的紀念，此次主打歌「Black Suit」在公佈一小時之後，就衝破48萬大關。接著數字就一直停頓在485,921，這讓所有的ELFS好心急，因為他們全都希望瀏覽量能夠創下紀錄啊！

這首歌在YouTube上的瀏覽量從晚上六點半左右，就一直停留在485,921次，可是所有的ELFS都拚命地希望讓SJ回歸有亮眼的開始，所以YouTube的停頓讓ELFS很心焦。

原來YouTube為了避免有心人使用機器人衝流量，所以影片觀看次數有時候可能呈現停滯狀態，為確保觀看次數真實性，YouTube會暫緩計算、停止計算或調整數字，並忽略低品質的播放次數。

對所有ELFS來說，暫時停滯數字還好，但是希望他們每一次的觀賞都能夠被計算進去，畢竟這是ELFS對SJ的心意啊！ Super Junior歌迷都希望能在回歸當日讓偶像能瀏覽破紀錄。（翻攝自Super Junior臉書）

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