限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

YouTube不給力 Super Junior粉絲暴動啦！

2017/11/06 23:27

Super Junior新歌Black Suit在YouTube瀏覽量數字停滯。（翻攝自YouTube）
〔記者馮亦寧／台北報導〕今（6）日是Super Junior（簡稱SJ）正規八輯《Play》主打歌「Black Suit」公布的日子，在ELFS（SJ粉絲暱稱）努力下，歌曲曝光兩小時瀏覽量已經暴衝。

除了公開正規八輯之外，今天是南韓夯團SJ出道12年的紀念，此次主打歌「Black Suit」在公佈一小時之後，就衝破48萬大關。接著數字就一直停頓在485,921，這讓所有的ELFS好心急，因為他們全都希望瀏覽量能夠創下紀錄啊！

這首歌在YouTube上的瀏覽量從晚上六點半左右，就一直停留在485,921次，可是所有的ELFS都拚命地希望讓SJ回歸有亮眼的開始，所以YouTube的停頓讓ELFS很心焦。

原來YouTube為了避免有心人使用機器人衝流量，所以影片觀看次數有時候可能呈現停滯狀態，為確保觀看次數真實性，YouTube會暫緩計算、停止計算或調整數字，並忽略低品質的播放次數。

對所有ELFS來說，暫時停滯數字還好，但是希望他們每一次的觀賞都能夠被計算進去，畢竟這是ELFS對SJ的心意啊！Super Junior歌迷都希望能在回歸當日讓偶像能瀏覽破紀錄。（翻攝自Super Junior臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
（影音）蔡振南生日差點變忌日！ 傷口見骨血噴到天花板 （影音）蔡振南生日差點變忌日！ 傷口見骨血噴到天花板
2017/11/06 17:32
直擊！Rain開心逛九份老街 嗑香腸、翡翠螺 直擊！Rain開心逛九份老街 嗑香腸、翡翠螺
2017/11/06 17:45
恬娃高調探病乾德門挨轟 低姿態道歉了 恬娃高調探病乾德門挨轟 低姿態道歉了
2017/11/06 18:53
不用排隊 「這一鍋」、「老四川」火辣端上桌 不用排隊 「這一鍋」、「老四川」火辣端上桌
2017/11/06 15:25
福原愛森77 拜託不要再搞錯 福原愛森77 拜託不要再搞錯
2017/11/06 17:43
小江蕙扛千萬負債 深夜廣播救輕生3母女 小江蕙扛千萬負債 深夜廣播救輕生3母女
2017/11/06 20:14
「奶頭上有20個洞！」 Janet曝16件新手媽心得 「奶頭上有20個洞！」 Janet曝16件新手媽心得
2017/11/06 20:37
愛美不怕冷！子瑜無視低溫機場辣秀小蠻腰 愛美不怕冷！子瑜無視低溫機場辣秀小蠻腰
2017/11/06 20:10
直擊！Rain引爆九份老街人潮 茶樓嗨划拳賞夜景 直擊！Rain引爆九份老街人潮 茶樓嗨划拳賞夜景
2017/11/06 21:18
焦糖談去中國化 點名國民黨網友「希望你滿意」 焦糖談去中國化 點名國民黨網友「希望你滿意」
2017/11/06 19:18
想當米其林密探 這些條件和特徵你要掌握！ 想當米其林密探 這些條件和特徵你要掌握！
2017/11/06 17:44
險披黑紗嫁宋仲基 Dior曝宋慧喬百萬婚紗誕生紀錄 險披黑紗嫁宋仲基 Dior曝宋慧喬百萬婚紗誕生紀錄
2017/11/06 19:04
李光洙受辱+1 在片場被當宋仲基遊戲機 李光洙受辱+1 在片場被當宋仲基遊戲機
2017/11/06 17:07
Janet揭親餵母奶秘辛！痛到奶頭去一趟地獄 Janet揭親餵母奶秘辛！痛到奶頭去一趟地獄
2017/11/06 17:20
莊凱勛挑戰3P不怕老婆火 蜜月最後一站約妻看毛片 莊凱勛挑戰3P不怕老婆火 蜜月最後一站約妻看毛片
2017/11/06 21:24
乾德門加護病房Day18 丁強透露「狀況比想像好」 乾德門加護病房Day18 丁強透露「狀況比想像好」
2017/11/06 16:32
丁國琳親授沙發性愛招 劉香慈尬戲濺血 丁國琳親授沙發性愛招 劉香慈尬戲濺血
2017/11/06 23:08
奪金曲被罵「沒出息」 葛仲珊怒飆國罵 奪金曲被罵「沒出息」 葛仲珊怒飆國罵
2017/11/06 18:01
黃子佼搬新家入住上億豪宅 入住初夜笑喊夢到他 黃子佼搬新家入住上億豪宅 入住初夜笑喊夢到他
2017/11/06 19:37
天堂文件掃到趙薇！ 224億元身家成中證監獵物 天堂文件掃到趙薇！ 224億元身家成中證監獵物
2017/11/06 18:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.