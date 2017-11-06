顏正國用人生導戲 《角頭2》自描黑歷史

鄭人碩（右）與張再興在片中有真槍實彈的打鬥戲碼。（理大國際多媒體提供）〔記者吳琬婷／台北報導〕賣座台片續集《角頭2：王者再起》搶攻明年賀歲檔，由童星出身的顏正國首度擔綱導演一職，他過去曾以《好小子》系列電影走紅，卻因誤入歧途而服刑更生，如今重回電影圈，他坦言是站在「過來人」的角度執導《角頭2》，並把人生黑歷史融入劇本裡，讓觀眾看到走上黑道不歸路的辛酸，旨在勸世教化。

顏正國（右）常用說故事的方式導戲，左為鄭人碩。（理大國際多媒體提供）



談起執導過程，顏正國透露劇本籌備很久、一再修改，直說「是用人生在規劃這部電影」，而面對外界質疑他是否能勝任導演，他初生之犢不畏虎，充滿信心的說：「我從新聞的娛樂版走到社會版，現在再回到娛樂版，你看我準備多久！」盼電影上映後，觀眾能親自走進戲院，看完再給予批評與指教，「我全都欣然接受。」

顏正國（中）在《角頭2：王者再起》首度擔綱導演一職。（理大國際多媒體提供）



顏正國這次初執導筒，導戲可不馬虎，一場鄭人碩與張再興反目成仇的戲，張再興嘶吼到嗓子啞掉，鄭人碩也因猛摑自己巴掌、臉腫到需要冰敷，但顏正國為追求完美，也認為兩人的衝突可以更有張力，因此用說故事的方式引導兩人，顏正國也說：「我把我生命中看到、聽到的人生故事說給我的演員們聽。」

顏正國最後更要求兩人：「不要再有任何壓抑，把你們的百分之百呈現給我！」最後鄭人碩與張再興徹底抓狂，在房內嘶吼飆罵、搥牆互毆爆發肢體衝突，直到工作人員上前阻止，兩人才願分開，張再興更氣憤地流下男兒淚，久久不能自己，真槍實彈演出感情戲碼。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。