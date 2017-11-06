旅行之於蔡依林：學會謙卑、發現真實的自己

蔡依林是Rimowa的愛用者，常見以Rimowa鋁鎂行李箱伴隨旅行。（凌時差提供）〔記者方惠宗／台北報導〕蔡依林出道19年，無論演唱、學習、工作或休息，旅行早已成了她生活中的重要部分；她對此有所體悟：「透過旅行，你會發現真實的自己。」

每次蔡依林旅行，經常都能透過攝影鏡頭看見她必備的一款行李箱，那就是Rimowa鋁鎂合金行李箱。今年剛好是Rimowa慶祝經典的鋁鎂行李箱誕生80週年，蔡依林拿出自己珍愛的箱款隨興塗鴉做為分享、紀念。 蔡依林手繪自己的Rimowa鋁鎂行李箱，紀念該經典設計問世80週年。（Rimowa提供）

對於這個從「心」而發的塗鴉主題，蔡依林稱這個塗鴉作品有如「夢一般的情境」，也讓人再次欣賞到她的藝術手筆。

蔡依林說：「我選擇畫的色調，就好像日出與日落，也如同在飛機上從窗戶看出去的風景，無論是早上日出的太陽，或是黃昏時，整個天邊的光線變化，這是我記憶中一個天際線的顏色，也很像在做夢一般的情境。」 蔡依林透露從旅行中學會謙卑，「教導我尊重不同的文化。」（翻攝自jolin_cai IG）

對於長年旅行，蔡依林說：「旅行讓我學會謙卑，教導我尊重不同的文化。」

她說：「透過旅行，你會發現真實的自己。學會離開自己的舒適圈、與世界接軌，你終究了解到，無論世界多大，你從來就不孤獨。」 蔡依林對於長年旅行有所體悟：「透過旅行，你會發現真實的自己……」（翻攝自jolin_cai IG）

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