第13屆文馨獎得獎名單公布 首見國營事業獲獎

文化部長鄭麗君。（資料照，記者黃耀徵攝）〔記者凌美雪／台北報導〕文化部於今日公布第13屆文馨獎得獎名單，包括財團法人邱再興文教基金會、中興保全股份有限公司、財團法人廣達文教基金會、陳淑香女士、財團法人台積電文教基金會、台灣高速鐵路股份有限公司、台新金融控股股份有限公司、「台灣福興工業股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、中國信託金融控股股份有限公司、財團法人台北行天宮、富邦集團及台灣電力股份有限公司。

文化部長鄭麗君感謝獲獎者對藝文界的贊助與付出，並表示，這些獲獎者有大企業、國營事業、中小型公司、NGO及個人，不僅產業類型廣泛，贊助方式也不盡相同，顯見民間支持文化藝術發展的力量從未間斷，成為台灣文化扎根及向世界發聲的後盾。

今年首度有國營事業獲獎，文化部表示，「台電」獲評審團獎，因該公司投入資源進行總管理處藝術環境改造，開放藝術團隊展演，更首度招募「文化資產」專業人才，投入古蹟修復及文化保存工作，落實政府推動「部部文化部」的理念。

此外，文馨獎之得獎者除了長期關懷、贊助文化藝術事業的藝文夥伴外，亦有來自四面八方、熱心藝文活動的朋友，積極投入文化藝術的推廣工作，讓藝文種子得以發芽茁壯，孕育出文化藝術的甜美果實。

文化部訂於106年12月5日下午2時，在華山文化創意產業園區紅磚西2館舉行頒獎典禮。

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