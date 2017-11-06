五月天獻愛心 粉絲最想要阿信那一根

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天即將展開「人生無限公司」美加巡演，雖然人不在台灣，但還是號召鼓鼓、家家等師弟妹們獻愛心，舉行年終愛心義賣會，所得捐做公益，而五月天拍攝《傷心的人別聽慢歌》MV中出現過的500支紅色麥克風道具也將捐出義賣，粉絲卻關心，哪一根是阿信摸過的？ 阿信在MV中使用過的麥克風道具將做義賣。（翻攝自YouTube）

包括五月天、丁噹、家家、白安、亂彈阿翔、嚴爵、鼓鼓、廷廷等歌手，將在「雙拾衣 相信愛」年終愛心義賣會上提供歷年宣傳服及演出道具，還有周邊商品參與愛心義賣，希望歲末年終，透過義賣一起做公益。

《傷心的人別聽慢歌》MV中出現過的麥克風道具將做義賣。（翻攝自YouTube）五月天《傷心的人別聽慢歌》MV，至今已有2800萬次點擊，今天歌迷得知MV中出現過的紅色麥克風要拿出來義賣，500支，每支只要200元，又勾起歌迷許多回憶，重新點開這支MV欣賞。 阿信在MV中摸過的麥克風道具將做義賣。（翻攝自YouTube）

義賣資訊：

日期：11/11（六）、11/12（日）

時間：1pm-5pm

地點：台北市松山區光復南路33巷12號1樓

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