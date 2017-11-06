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首頁 > 婉君推

莊凱勛挑戰3P不怕老婆火 蜜月最後一站約妻看毛片

2017/11/06 21:24

莊凱勛 （中）與導演文二北投（右）、攝影師張志騰合作 《伊菲基妮亞之夜》。（公視提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕金鐘戲王莊凱勛在公視新創電影《伊菲基妮亞之夜》中，飾演性慾旺盛的外遇人夫，挑戰露臀、3P性愛場面等暗黑演出，日前他出席映後座談，透露與導演靠酒來溝通，三杯下肚溝通更順暢，當初和老婆去歐洲度蜜月，最後一站還安排去導演文二北投位於西班牙家中看毛片，笑喊不擔心老婆多想，只記得當天「有點忙」。

莊凱勛在《伊菲基妮亞之夜》中有激烈親密戲碼。（公視提供）

他表示，拜訪當天是導演的家庭日，小孩們都在家，該片列為輔導級，眾人還得分心去照顧孩子，最後導演只得請女生，將小孩帶到另一個房間玩，男生先看，看完後再換手。

莊凱勛（左）透露，與老婆度蜜月時，曾去導演文二北投家中拜訪。（公視提供）

看完全片，他透露當天沒機會跟導演多聊聊，但作品裡男人背著懷孕的太太出軌，最後要選擇繼續享樂還是回家，「精神層面的尺度比身體上的尺度更恐怖！」尤其戲裡他到馬來西亞去的時候，突顯了很多像是3P，被恐怖的奇花異果環繞，戲稱像是「十八層地獄的一日遊」。

莊凱勛透露，與導演文二北投越喝越能溝通。（公視提供）

他被問到不怕老婆看到親密戲多想，或打壞蜜月氣氛？他笑笑表示，就當拜訪老朋友，而且自己所有演出內容老婆都知道，也尊重他的職業，「平常她還會幫我對詞」，夫妻間信任感十足不怕為此爭執，該片12日週日晚上11點播出。

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