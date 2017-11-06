直擊！Rain引爆九份老街人潮 茶樓嗨划拳賞夜景

Rain一行人到九份老街參觀。（記者羅子欣攝）〔記者羅子欣／新北報導〕韓流天王Rain今天來台錄製旅遊節目《團結才能火》，與班底鄭亨敦、金成柱、安貞煥等人一同台灣走透透，他們第一站直奔野柳吃海鮮大餐，到女王頭前玩遊戲，只是Rain似乎運氣不佳，輸到被懲罰用上大號姿勢拍下紀念照。

Rain（左）朝聖「阿妹茶樓」，和主持人划拳。（記者羅子欣攝）結束野柳行程後，一行人到九份老街參觀，一路上擠滿圍觀人潮，不時有南韓、日本旅客認出Rain，尖叫：「是金泰希的老公！」雖然老街被擠得水洩不通，Rain卻毫無疲態，專心聽導遊講解外，還一邊微笑跟民眾打招呼，之後他品嚐了山豬肉香腸，但吃的時候不小心噎到，趕緊用手輔助，畫面十分有趣。

他們一路吃不停，香腸吃完接著吃熱炒翡翠螺，不過一吃完，九份卻下起了大雨，讓人感嘆Rain不僅帶來超猛人氣，連雨神都一起帶來。

他們上上下下逛完老街後，前往「阿妹茶樓」喝茶，一群人邊聊邊指著夜景發出讚嘆聲，聊得開心之時還划起拳，看起來心情頗佳。 Rain不僅帶來超猛人氣，連雨神都賞光。（記者羅子欣攝）

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