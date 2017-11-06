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盼作品喚起共感共鳴 詩人崔舜華「寫散文」說往事

2017/11/06 20:56

第十三屆林榮三文學獎，散文獎佳作崔舜華。（記者趙世勳攝）〔記者林婷婷／台北報導〕今年才剛出版詩集《婀薄神》的詩人崔舜華，近日以她鮮少對外發表的散文文體〈神在〉，摘下第十三屆林榮三文學獎「散文獎佳作」。「寫詩寫很久了，嘗試的文類一直還蠻單一的，散文，則是我這一、二年才開始學習……」崔舜華直言，面對不同的訴說欲望，所需要的相應文體也會有所不同，「如果今天想要訴說的是『一件事情』，我可能會優先考慮散文；如果抒情的衝動很強烈，我還是會選擇詩。」

談到個人對文學獎的期待與自我期許？崔舜華坦言，文學獎的激勵效應，確實比其他文學活動來得大上許多，「比起常常看到某些職業寫手得獎，我更期待可以看到許多擁有寫作才能的素人所寫的文章；他們或許沒有受過很專業的文字訓練，可是他們有很多生活故事……。」

崔舜華的散文得獎作品〈神在〉，述及就讀中小學時，父母親因接觸某一神祕宗教研究組織而對她造成的影響。談起書寫這篇文章時的心境轉折，崔舜華引用她曾採訪過的詩人許悔之的一段話：「寫作，並不是為了療癒自己，是為了認識自我，而這，只是個開端……」。緩了口氣，崔舜華繼續說道，「我覺得只有透過認識自己，我們才能夠對自己的人生更有決定權，去知道自己與他人之間的差異，並且去接受那差異……。」

那麼，未來將繼續發表詩作，還是朝向不同的文類發展？面對此一提問，崔舜華表示，「不管我們寫出來的是象徵性很強的詩，還是紀實性比較強、語言比較淺白的散文，甚或是虛構性情節為主的小說，我覺得，最重要的是它能夠具有一種普遍的人性，即使是從我這個人而散發出來的……，當我既有的人性能跟它產生共感共鳴時，那樣子我們就能夠召喚讀者，讓文學繼續生存下去。」

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