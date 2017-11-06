「奶頭上有20個洞！」 Janet曝16件新手媽心得

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Janet」謝怡芬上月生下兒子Egan，她時常在臉書紀錄產後狀況，表示目前進入「餵奶地獄」，指出以前以為餵母奶是件簡單且自然的事，但她現在才發現自己錯了，「我錯了，我真的錯了。親餵一點都不簡單，不是馬上就自然知道怎麼做的事！」幸好她在月子中心得到資源，學到了餵奶姿勢、擠奶方式等，因此想在臉書跟大家分享學到16件事。 Janet在臉書以詼諧語言談到母乳媽媽生活。（翻攝自臉書）

她妙語如珠分享在親餵母乳時，可能會遇到的困難，以及身體的改變，指出光是餵一天母乳，就會燃燒掉500大卡的卡路里，「妳的奶頭有10-20個洞，每一個洞都可以出奶」，而且餵母奶會讓媽媽很痛，一點都不是雜誌上或是社群平台上的照片般浪漫唯美，「有時候當妳知道寶寶想吃的時候，妳真的會想哭出來。妳可能真的會害怕他餓，因為你知道妳會很痛。」

至於親餵會有多痛，Janet形容就像是用紙的邊緣割奶頭，每2至3個小時就要持續割30分鐘，坦言一開始奶頭會像是去了一趟地獄，「每次寶寶剛含上去的時候，真的會很想死。」且胸部有時會突然腫起來，或是感覺有一塊一塊的，即使痛到不行、累得可以，還是要盡力按摩胸部，避免以後變成石頭奶。 Janet老公幽默模仿兒子模樣。（翻攝自臉書）

另外，在親餵的這段期間，媽媽只要聽到寶寶在哭，母乳很自然地就會分泌出來，這是媽媽和寶寶之間的感應，「他餓的時候，妳的電流就會來，然後母奶就會來了」，剛開始非常有成就感，不過缺點是母奶會到處流，「哪裡都會有母奶。妳的床、枕頭、衣服、寶寶的臉、老公的臉、地板、沙發等。」她笑說會覺得自己是一頭牛，「是一隻大大，一直滴奶，站穩不動的牛。」

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