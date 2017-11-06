（影音）Super Junior新歌在這！銀赫：賣超過30萬就要…

super junior今天推出第八張正規專輯《Play》。（翻攝自super junior臉書）〔記者馮亦寧／綜合報導〕Super Junior（簡稱SJ）第八張正規專輯《Play》主打歌今天曝光，雖然SJ的7名成員只到了6個人，但銀赫開出如果賣超過30萬張的祭品文。

早上的記者會上隊長利特就為始源的缺席作出解釋，雖然這次活動只有六個人進行，但是果然還是很有SJ的特色，高潮不斷，而且笑點連連。

原本傳出腳傷不舒服的希澈，先前就在IG上頭說，11年前車禍後遺症讓他左邊的腳踝越來越痛，所以曾經一度考慮不參加活動，但後來所屬事務所還是證明希澈會參加活動，讓花瓣（希澈粉絲暱稱）們高興很久。不過，希澈也在記者會上搞笑說：雖然不想承認年紀越來越大，但這是事實，現實就是如此，現在也還是要定期到醫院檢查才行。

銀赫玩得更大，因為這次全員都是一身黑出席，所以他開出祭品，銀赫說：「如果（《Play》）賣超過了30萬張，就去電視購物頻道上賣黑色西裝服，而且所有成員一起去。」

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