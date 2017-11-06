（影音）史上第一組 BTS防彈少年團熱攻全美音樂獎

防彈少年團將參加全美音樂獎。（翻攝自mydaily）〔記者馮亦寧／綜合報導〕ARMY注意！南韓超夯天團BTS防彈少年團聲勢不斷上漲，成功進軍歐美市場之外，日前也宣佈將參加11月19日在洛杉磯舉辦的全美音樂獎AMA。

為了撼動全美音樂獎舞台，防彈少年團已經準備好登台表演破紀錄單曲《DNA》，這也是全美音樂獎首次邀請K-Pop音樂人演出。他們將與Christina Aguilera、賽琳娜戈梅茲、Diana Ross。

防彈少年團將參加全美音樂獎。（翻攝自AMAs twitter）

不僅如此，Twitter也推出防彈少年團第二個專屬emoji，防彈背心造型參考7月改版的官方Logo，也呼應「BTS Army」粉絲大軍稱號。防彈少年團的官方twitter「BTS_official」宣布擁有專屬emoji，發布推文最多量的五個國家，可以獲得特製影片訊息。

防彈少年團率先在5月參加美國告示牌音樂獎BBMA，打敗「賈賽戀人檔」小賈斯汀及賽琳娜戈梅茲等社群霸主，以驚人票數拿下「最佳社群榜歌手」獎項。

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