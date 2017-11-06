感嘆節目不長壽 黃子佼：很羨慕《型男大主廚》
2017/11/06 19:49
黃子佼出席《創藝多瑙河》500集慶功記者會。（人間衛視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕黃子佼明年即將邁入自己演藝生涯第30個年頭，他從2013年接下人間衛視《創藝多腦河》主持棒，到現在已經第14季破500集，堪稱是他演藝生涯史上最長壽的節目，對他來說意義重大。黃子佼出席《創藝多瑙河》500集慶功記者會。（人間衛視提供）
今天黃子佼出席《創藝多瑙河》500集慶功記者會，感謝人間衛視以及藝文圈對他的支持，現場除了切蛋糕外，人間衛視副理更送上別具特色的獨家自製文創禮給他驚喜，共同期許節目能再締造下一個500集的紀錄，一起為台灣藝文圈寫歷史！黃子佼出席《創藝多瑙河》500集慶功記者會。（人間衛視提供）
活躍於綜藝圈主持界許久的黃子佼，感嘆自己在這一塊沒這麼「好運」，他說：｢很羨慕《型男大主廚》一做可以做很久，很多電視台的長壽節目跟我無關，我覺得我的『命』就是不斷地在綜藝節目這塊擔任『開發先鋒』的角色，勇於嘗試一些新挑戰。」黃子佼出席《創藝多瑙河》500集慶功記者會。（人間衛視提供）
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