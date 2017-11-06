恬娃高調探病乾德門挨轟 低姿態道歉了

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人恬娃曾把王心凌床照做成「長輩圖」，讓人傻眼，近來又爆出她日前到醫院探視「乾爸」乾德門，事後高調受訪，引來乾德門繼女陳微微不滿，指出當時盛情難卻，破例讓恬娃探病，也因此導致乾德門的病情因此曝光，恬娃得知後，強調自己沒有惡意，對於造成家屬困擾相當抱歉。

74歲乾德門因洗澡爆發呼吸困難，住進新店加護病房至今已第18天，肺部還照出白點，目前仍插管中，無法自主呼吸，人還在加護病房內。之前因製作長輩圖引起騷動的恬娃，繼女陳微微不滿表示：「上次恬小姐盛情難卻下讓她探望，導致新聞露出，已經對乾爸打擾到並且影響到。」因此現接受醫生建議，封鎖外界探病。

對於家屬不爽，恬娃深感抱歉，表示說自己真的是好意，並說乾爸與家人很好，不管他們說什麼，自己都願意承擔，只希望乾爸早日康復。此外，她也指出自己沒有想這麼多，「乾爸很照顧我，乾媽媽跟我說，很多人要去看乾爸都不能去，只有讓我去，所以我也很感動。」而她願意接受媒體訪問，只是想提醒大家多注意家中的長輩。 恬娃可說是長輩圖專家，立刻P出祝乾德門身體健康的圖。（翻攝自臉書）

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