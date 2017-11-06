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陳斐娟絲襪套頭拚了！ 扮醜測Face ID結果出爐

2017/11/06 18:33

陳斐娟節目中犧牲形象絲襪套頭，現場實測Face ID。（翻攝自YouTube）〔記者吳志偉／台北報導〕iPhone X上周開賣，其中果粉們討論的最夯話題，莫過於解鎖方式從過往的指紋辨識「Touch ID」，改為臉部辨識「Face ID」。三立《54新觀點》上周實測手機的人臉辨識究竟有多強，主持人陳斐娟不顧形象直接將絲襪套頭，嘗試用這樣的搞笑方式能否解鎖，有網友更PO出截圖笑稱：「還以為在看蒙面歌王！」

陳斐娟聽到要用絲襪套頭實測Face ID，當場傻眼。（翻攝自YouTube）iPhone X在還沒開賣前，就有網友針對新功能「Face ID」，在PTT八卦版笑問：「宋芸樺買了iPhone X，夏于喬是否可以解鎖？徐若瑄的iPhone是不是也能給李毓芬解鎖？」上周《54新觀點》請到3C達人Tim來為觀眾介紹這新的解鎖功能，他先用手機為陳斐娟的臉註冊，只見陳斐娟對著手機鏡頭上下左右各角度去掃描，註冊完後果然手機一對到她的臉就自動解鎖，此時陳斐娟好奇發問：「我如果卸妝也是可以解嗎？」說完Tim立刻拿出事先準備好的絲襪，表示：「如果這個都能解得開，那表示它就很厲害。」讓陳斐娟當場傻眼直喊：「這不是去搶銀行用的嗎？這絲襪耶！」並直呼：「真的犧牲有夠大！」

陳斐娟聽到要用絲襪套頭實測Face ID，當場傻眼。（翻攝自YouTube）不過最後陳斐娟還是很敬業地乖乖將頭套上絲襪，被蒙住臉的她，就算仔細看也認不出是誰，當然實驗結果iPhone X完全辦識不出陳斐娟的臉。Tim再把絲襪剪開兩個洞，讓她露出眼睛的部份，大喊一聲「芝麻開門」，沒想到還是無法解鎖，最後宣告絲襪套頭解鎖實測失敗！事後Tim解釋，iPhone X要同時掃描很多點，要準確率達到90%才會真的能解鎖。難得在節目中扮醜的陳斐娟，似乎玩上癮，乾脆頂著絲襪套頭自拍。

節目播出後，臉書粉絲團「垃圾文界的一位美少年」PO出截圖畫面笑稱：「還以為在看蒙面歌王！」底下網友紛紛留言：「到底是誰會用絲襪套頭去解鎖手機啦」、「萬聖節都不能玩手機」、「笑到哭，好拼的節目噢」、「假面超人怎麼辦」。陳斐娟節目中犧牲形象絲襪套頭，現場實測Face ID。（翻攝自YouTube）陳斐娟絲襪套頭實測Face ID，因失敗再把絲襪剪開露出眼睛。（翻攝自YouTube）陳斐娟絲襪套頭實測Face ID，因失敗再把絲襪剪開露出眼睛。（翻攝自YouTube）陳斐娟絲襪套頭實測Face ID，在節目中玩上癮，索性玩起自拍。（翻攝自YouTube）

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