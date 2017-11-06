天堂文件掃到趙薇！ 224億元身家成中證監獵物

趙薇涉及「天堂文件」遭相關單位調查。（翻攝自趙薇微博）〔記者馮亦寧／綜合報導〕演戲的藝人趙薇怎麼會被牽扯進「天堂文件」案件，被調查的真的是那個「小燕子」趙薇嗎？答案是：真的是她！

美國國際調查記者聯盟（ICIJ）今（6）日公佈名為「天堂文件Paradise Papers」的檔案，藝人趙薇丈夫黃有龍與馬來西亞賭王林國泰關係密切，而趙薇本人也傳出有不當投資，正被中國證券監督管理委員會監察中。

1976年出生的中國富商黃有龍在2008年與藝人趙薇結婚，兩人2010年在新加坡生下女兒，進而讓兩人是新加坡永久居民身份曝光，除此之外，兩人還擁有香港身份證，後來趙薇還慎重其事的在微博澄清夫妻倆仍有中國國籍。

2012年黃有龍和趙薇斥資台幣近5億元買進香港荃灣豪宅，最近才以轉讓公司形式售出，一進一出，五年獲利約20％。根據中國媒體統計，趙薇夫婦身家超過56億人民幣（約新台幣224億元）。

去年七月趙薇夫婦的「龍薇傳媒」計劃收購股票上司公司股權，經過多次調查，趙薇才披露當中僅部分為自己出資，其餘均為貸款，因此交易告吹，並導致趙薇被相關單位調查。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。