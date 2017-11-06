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首頁 > 婉君推

DTM傳奇5冠王AMG駕駛學院同場競飆

2017/11/06 18:30

從德國空運來台的AMG全速戰隊、最專業的德國原廠教練團隊、於屏東大鵬灣國際賽車場盡情奔馳，把握最後報名機會，激發內心深處蠢蠢欲動的賽車靈魂。（台灣賓士提供）〔記者方維鐸／台北報導〕從德國空運來台的AMG全速戰隊、最專業的德國原廠教練團隊、於台灣唯一符合FIA規格的屏東大鵬灣國際賽車場盡情奔馳，讓每一次在台舉辦的AMG Driving Academy駕駛學院都成為台灣車壇最重要的性能盛事。

AMG品牌大使Bernd Schneider（圖中間者）曾於1995、2000、2001、2003、2006年駕駛由AMG所打造的賽車奪得5次DTM德國房車大師賽冠軍。（台灣賓士提供）今年也不例外，除了AMG全速戰隊最大馬力從367匹起跳以外，更將由綠色地獄—紐伯林賽道猛獸Mercedes-AMG GT R領軍，加上Mercedes-AMG GT C Edition 50、Mercedes-AMG GT Roadster兩車型同場現身。

Mercedes-Benz邀請到地表上最了解AMG性能實力的Bernd Schneider一同體驗猛獸極限、感受Mercedes-AMG猛獸最深藏的極致性能。（台灣賓士提供）而在駕駛學院即將舉辦前，更傳出了令人驚喜的消息，目前擔任Mercedes-AMG品牌大使、並曾5次稱霸DTM德國房車大師賽的傳奇車手Bernd Schneider也將同步來台，為2017年AMG Driving Academy駕駛學院添增最大話題。 幸運的學員們將有機會乘坐由專業教練駕駛的Mercedes-AMG車型於大鵬灣賽道盡情奔馳，與5度DTM總冠軍Bernd Schneider同場競飆AMG猛獸。（台灣賓士提供）

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