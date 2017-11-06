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福容飯店和服着付課程 體驗日式和服文化之美

2017/11/06 17:59

〔記者莊士賢／台北報導〕和服是日本文化象徵之一，旅遊日本體驗和服穿著益加融入在地文化，想體驗和服穿著在台灣也可以，福容大飯店台北一館推出「和服着付體驗」課程，學員可體驗穿著正統和服（Kimono）之外，還可免費於飯店內的順園日式料理享用限量推出的「京綺美味」聖誕套餐，體驗和風韻味的聖誕活動。

福容大飯店台北一館推出的「女子限定」Kimono和服着付課程活動，課程報名即日起至11/20前截止，採小班制教學僅10個名額。「和服着付體驗」課程聘請在日本創立85年的「染匠株式会社きものカルチャー研究所」台北分校創辦人—桃子老師授課。一期四堂的和服着付課程，可以學習穿著正統的華美和服之外，在前三堂課後還提供飯店午茶點心，在12/23（六）最後一堂課，學員們可享用「日式京綺美味」聖誕套餐，身穿華麗和服品嘗美食，提前歡慶聖誕佳節。

順園餐廳推出的「京綺美味」聖誕套餐，一般民眾亦可品嘗，價格1200元+10%，套餐涵蓋由奇異果搭配鮮美軟絲的前菜；融合日、義料理風格的「義式香料牛小排」、「磯煮松鯛奈良燒」等，於12/22~31點購兩套聖誕套餐，還贈主廚特製的「咖哩螃蟹佐法式麵包」。福容大飯店台北一館推出「和服着付體驗」課程，學員可體驗穿著正統和服（Kimono）。（福容飯店提供）

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