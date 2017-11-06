世紀復合高調愛！ 席琳娜當街熊抱小賈斯汀
2017/11/06 18:29
小賈（右）與席琳娜傳出世紀大復合。（法新社）〔娛樂頻道／綜合報導〕男星小賈斯汀（Justin Bieber）與席琳娜（Selena Gomez）過去曾有一段情，分手後兩人藕斷絲連，近來又頻被目擊有親密舉動，上演世紀大復合，日前席琳娜被拍到當街熊抱小賈，甜蜜身影羨煞旁人。
席琳娜（左）在公開場合熊抱小賈，互動宛如情侶。（法新社）據《每日郵報》報導，席琳娜日前陪小賈一同練習冰上曲棍球，她身穿黑色帽T坐在觀眾席觀看，打扮相當低調，但她的舉動與她低調的穿著剛好成反比，當小賈練習完走出來後，席琳娜立刻從後面抱住他，儘管旁邊有許多人也毫不避諱，而小賈完全沒有反抗任由女方抱著他，而且還露出甜蜜笑容，之後小賈準備到更衣室換衣服，席琳娜也緊緊跟上，深深對望一眼後才捨得分開，最後乘著小賈的車離去。
雖然雙方都沒有承認復合，但互動與情侶一模一樣，據悉小賈是因得知席琳娜的病可能危及生命時才發現她的重要性，決定追回女方，並對她比以往更加疼愛，因此很順利的贏回佳人芳心。小賈（左）日前被直擊與席琳娜甜蜜騎腳踏車。（翻攝《E! online》）
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