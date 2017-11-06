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首頁 > 婉君推

想當米其林密探 這些條件和特徵你要掌握！

2017/11/06 17:44

米其林區域總裁方諾德（Bruno de Féraudy）提到，米其林密探對於感官十分敏銳，每年必須拜訪250間餐廳，旅行30,000公里，工作吃重，他笑稱，即便自己想應徵，也應徵不上。（記者凃盈如攝）〔記者凃盈如／台北報導〕米其林紅色評鑑即將在2018年第一季發行，許多知名餐廳紛紛對此感到緊張、興奮，甚至前陣子媒體報導有餐廳收到秘密客名片，使得美食圈內呈現幾家歡樂幾家愁的狀態。今天，米其林區域總裁方諾德（Bruno de Féraudy）與台灣交通部觀光局代表共同宣布米其林指南即將在2018年發行，也透露了米其林秘密客的工作內容。

方諾德提到，米其林十分講究評鑑的流程，指南的評鑑標準，包括盤中的食材、準備食物的技巧和口味的融合、創新的水準與概念、是否物有所值，以及烹飪水準的一致性， 而密探往往需要經過許多道訓練，感官敏銳，遵守米其林的評鑑標準，而非以個人好惡來評判，也會有許多資深評鑑員加以傳承，於是有一套嚴密的系統。

關於人人稱羨的米其林評審員工作內容，其實也不似電影裡演的那樣，有跡可循。方諾德透露，密探全員都是米其林的全職員工，大多從飯店管理學院畢業，十分熱愛旅行，每年平均旅行30,000公里、在不同餐廳用餐約250次，入住超過160間飯店。這些密探都是匿名的，為了貼近顧客消費的真實狀態，會和一般顧客一樣：訂位、點菜、用餐、付款都自己來，且在用餐過程不會做任何筆記。他們使用公司的費用用餐、不受任何額外款待，若必要時，才會亮出名片，以了解主廚的料理概念——但那也是在用餐結束、完成付款後的事。方諾德表示，密探在一個區域完成評鑑的一年後，不能再當於同一區擔任評審，以確保公平性。此外，米其林每年會收到約45,000封讀者信件，這些意見也是評審員評分的參考。

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