不是只有雨靴而已 Hunter秋冬華麗變身

Original Refined新款經典雨靴採用經典菱格紋設計，更首次採用金色環扣注入些現代、低調又不失奢華的風格。（Hunter提供）〔記者林欣若／台北報導〕英國雨靴Hunter擁有超過160年歷史，曾是皇室御用品牌，如今是平民也能擁有的潮流雨靴，近年Hunter每一季都會推出新花色、新款式，除了雨靴，也推出樂福鞋，更有雨衣、羽絨衣等服飾系列，打造最潮的雨天裝扮。

樂福鞋很有英倫學院風。（Hunter提供）

Hunter 2017年秋冬Original Refined系列新款「Quilted雨靴」採用經典菱格紋壓紋設計，首次搭配金色環扣為這經典的Hunter靴款注入些現代、低調又不失奢華的風格，配上光澤感亮面外表，星際紫紅、海軍藍與黑三種色選，有短靴、長靴與切爾西靴款供消費者選擇。樂福鞋、窄版切爾西靴則延續2017春夏的輪廓，推出星際紫紅、緋紅等當季新色，為2017年秋冬注入一股亮眼又優雅的新面貌。

Original Refined新款經典雨靴以亮面材質打造潮流感。（Hunter提供）

Original Refined系列也推出了新款羽絨外套，同樣以都會穿搭與週末玩耍而設計，每件單品都搭配纖細袖身、合身的剪裁，連身帽則加入人造皮毛滾邊，全系列兼具機能與設計感，保有Hunter原汁原味的品牌精神，就如同Original Refined靴款一般精緻、值得收藏。

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