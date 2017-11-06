（影音）蔡振南生日差點變忌日！ 傷口見骨血噴到天花板

〔記者洪素津／台北報導〕蔡振南今出席《糖尿病周邊神經病變痛》公益記者會，談到罹患糖尿病患者恐面臨器官壞死截肢的可能，蔡振南有感而發地說「那年我差點生日變忌日，右手被醫生斷定需要截肢，所以我真的很懂那些患者被告知要截肢的那種心情」，好在當時蔡振南堅持不要截肢，「啊我是要怎麼寫歌啦！」只是好不容易救回的手反應些許遲鈍，蔡振南笑說「打麻將都摸不出牌，那種爽度都不見了」。

蔡振南出席糖尿病周邊神經病變記者會。（記者宋志雄攝）

蔡振南在30多年前因一場一外差點失去右手手掌，到了醫院蔡振南甚至威嚇醫生「你給我鋸試試看！」現在回想起來，蔡振南笑說「年輕血氣方剛，當時哪裡笑得出來」，他還原當時情況，當天蔡振南歡樂慶生，但朋友們喝了酒一言不和就打起來，他為了嚇阻便大力朝落地玻璃敲下去，蔡振南形容「玻璃像虎頭鍘往他手削下去，大動脈斷了還可以見到骨頭」，直覺「手怎麼冰冰的，手一抬起來如噴血池一樣噴超高」，朋友一陣慌亂用絲襪和鐵絲綑緊趕忙送醫。

蔡振南出席糖尿病周邊神經病變記者會。（記者宋志雄攝）

蔡振南表示到醫院時手整個發黑沒知覺，笑說「不知道是捆太緊還是大動脈斷了」，醫生直接斷言「要截肢不然你會死」，蔡振南直回「不要截肢，不然就讓我死」，且蔡振南堅持不要全身麻醉「我怕他給我鋸斷啊！」醫生一邊輸血一邊放血搶救後，縫補兩層一共35針，蔡振南如願保住右手。

蔡振南出席糖尿病周邊神經病變記者會。（記者宋志雄攝）

蔡振南生平如戲劇般曲折離奇，當晚蔡振南因怕朋友被打死，手術完成後還在輸血的他竟拔掉輸血的點滴，他生動形容「從醫院『破窗』逃走」，而朋友因怕被打死躲起來，蔡振南表示當時他喊到快脫肛差點吐血，「幾乎全身血都快要流盡了」。

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