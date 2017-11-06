亮麗！手寫、畫圖在紙上存成數位檔案 萬寶龍再掀書寫時尚

萬寶龍數位擴增筆記本可將書寫內容與素描直接從紙張轉移至行動裝置。（Montblanc提供）〔記者方惠宗／台北報導〕「始於紙張，無限延續！」萬寶龍（Montblanc）為今年掀起書寫革命的數位擴增筆記本（Augmented Paper）再推新色，以粉紅、電光藍、淺藍與橙色等明亮霓彩令人耳目一新。 萬寶龍為數位擴增筆記本推出新色。圖為Sartorial Capsule系列，共有粉紅、電光藍、淺藍與橙色等色。（Montblanc提供）

萬寶龍這款數位擴增筆記本創造出結合傳統書寫方式與數位工作流程的新模式，能將手寫內容與素描直接從紙張轉移至行動裝置；只要輕鬆地按下按鈕，即可編輯、分享手寫內容，並轉換成數位文字與檔案，能在多項場合中發揮極大的優勢。初代於年初以黑色霧面款問世，很快地引起旋風討論與熱賣，現在再增黑色、靛藍與紅色的Sartorial Core系列，以及包括電光藍、淺藍、粉紅與橙色的Sartorial Capsule系列，並加入全新即時模式按鍵，讓使用者能夠在書寫或素描的同時，於應用程式內同步瀏覽數位擴增筆記本上的手寫內容或素描。萬寶龍佛羅倫斯皮件工坊的頂級工藝更為這款時尚風格之作注入獨有魅力。

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