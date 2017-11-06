Super Junior回歸獨缺始源 利特痛心惋惜

Super Junior今天推出回歸專輯並發表主打歌。（翻攝自OSEN）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓夯團Super Junior（簡稱SJ）今早現身首爾三成洞舉行的新專輯回歸發表會，六名成員全都以一身黑打扮出席，SJ一字排開獨缺成員崔始源，感到有點遺憾。

這次的回歸專輯《Play》是SJ出道12年的回歸專輯，因此粉絲非常興奮，成員崔始源受到先前愛犬Bugsy咬傷鄰居導致敗血症離世事件輿論影響，因此缺席今日活動。

Super Junior出道12年並推出回歸專輯《Play》。（翻攝自Super Junior臉書）

今天早上隊長利特對於始源的缺席感到痛心及可惜，而新專輯《Play》主打歌《Black Suit》MV也在今天下午公開，成員會在南韓時間晚上8點與500多名粉絲進行特別活動，並透過V Live進行全球直播。

Super Junior出道12年並推出回歸專輯《Play》。（翻攝自Super Junior臉書）

SJ粉絲們原本想在回歸之前給個大驚喜，因此前一波公開《不要像雨一樣離開》的時候瘋狂點閱，想要已破千萬瀏覽量幫SJ今天的回歸造聲勢，沒想到最後目標卻沒有達成，不過該曲也創下點閱流量超過690萬次的佳績。

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