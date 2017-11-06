Janet揭親餵母奶秘辛！痛到奶頭去一趟地獄

Janet透露親餵母奶的小知識。（翻攝自Janet臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Janet」謝怡芬與老公於2015年步入禮堂，並於上月產下一子「Egan」，為人母後她時常在臉書分享當媽媽的生活，總能引起共鳴，今日她透露親餵母乳的痛苦，讓人不禁佩服媽媽的偉大。

Janet（左）與老公對兒子都相當疼愛。（翻攝自Janet臉書）Janet本以為親餵母乳是件很簡單的事，在專人教學後她才發現非常不容易，也與網友分享她所學到的小細節，她表示親餵一天可以消耗約500大卡，並說奶頭上有10至20個洞，每個洞都可以出奶，但餵母奶絕不像雜誌上如此溫馨，會非常的痛，Janet形容奶頭像是去了地獄，並發誓下輩子要好好對待自己的奶頭，而寶寶在哭時會自動分泌乳汁，Janet很想要證實這個理論，笑說老公哭著要她的奶頭時她卻一點反應都沒有。 Janet時常在臉書分享當媽心情。（翻攝自Janet臉書）

Janet也提到這段期間會覺得自己是隻一直在滴奶的牛，不停的餵小孩彷彿沒有停止的一天，雖然會很想放棄，但只要看到孩子可愛的笑容又會突然有力氣，她提醒有時胸部會突然腫起來，這時要不斷按摩防止以後有石頭奶，強調不論多累都要按摩和擠奶，以後胸部一定會感謝你，最後Janet表示現在有許多餵奶的方式，沒有對與錯，只要盡自己所能，做對自己及寶寶最好的事就是最正確的。

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