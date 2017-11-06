米其林紅色指南明年Q1登台 將列入小吃評鑑
2017/11/06 16:42
〔記者凃盈如／台北報導〕備受台灣餐飲界關注的「米其林指南」，確定於2018年第一季出版！米其林區域總裁方諾德（Bruno de Féraudy）今天與交通部觀光局代表於台北萬豪酒店共同宣布即將正式出版《2018 台北米其林指南》，是第13個發行米其林指南的國家。米其林區域總裁方諾德（右）與交通部觀光局主任秘書林坤源（左），共同宣布明年第一季將正式出版《2018台北米其林指南》。（記者凃盈如攝）
近年來米其林積極開拓海外市場，如今涵蓋11個國家，加上今年年底即將出版的曼谷、以及預計於2018年第一季出版的台北，共將涵蓋13個國家、30個城市或地區，且每一年都會更新。米其林指南的評鑑標準，包括盤中的食材、準備食物的技巧和口味的融合、創新的水準與概念、是否物有所值，以及烹飪水準的一致性，餐廳的地點、裝潢、服務、餐具或其他特色則不考慮在內。各個國家出版的米其林指南。（記者凃盈如攝）
米其林指南2018年聚焦台北，目前還沒有發行台灣其他城市之計劃，但方諾德對此表示開放、樂觀。他強調，米其林評鑑講究評審員的訓練制度，需要準備多年，即便在不同城市，也會有相同的評鑑標準，且需評估該城市的美食能量。台灣的米其林指南會有本地與國際評審員共同參與，評鑑流程與其他國際城市相同，也會納入特色小吃、各種菜系的評比，讓消費者消費有所依據，並且將台灣美食推廣到全世界。1926年推出的法國米其林指南。（記者凃盈如攝）
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