限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

米其林紅色指南明年Q1登台 將列入小吃評鑑

2017/11/06 16:42

〔記者凃盈如／台北報導〕備受台灣餐飲界關注的「米其林指南」，確定於2018年第一季出版！米其林區域總裁方諾德（Bruno de Féraudy）今天與交通部觀光局代表於台北萬豪酒店共同宣布即將正式出版《2018 台北米其林指南》，是第13個發行米其林指南的國家。米其林區域總裁方諾德（右）與交通部觀光局主任秘書林坤源（左），共同宣布明年第一季將正式出版《2018台北米其林指南》。（記者凃盈如攝）

近年來米其林積極開拓海外市場，如今涵蓋11個國家，加上今年年底即將出版的曼谷、以及預計於2018年第一季出版的台北，共將涵蓋13個國家、30個城市或地區，且每一年都會更新。米其林指南的評鑑標準，包括盤中的食材、準備食物的技巧和口味的融合、創新的水準與概念、是否物有所值，以及烹飪水準的一致性，餐廳的地點、裝潢、服務、餐具或其他特色則不考慮在內。各個國家出版的米其林指南。（記者凃盈如攝）

米其林指南2018年聚焦台北，目前還沒有發行台灣其他城市之計劃，但方諾德對此表示開放、樂觀。他強調，米其林評鑑講究評審員的訓練制度，需要準備多年，即便在不同城市，也會有相同的評鑑標準，且需評估該城市的美食能量。台灣的米其林指南會有本地與國際評審員共同參與，評鑑流程與其他國際城市相同，也會納入特色小吃、各種菜系的評比，讓消費者消費有所依據，並且將台灣美食推廣到全世界。1926年推出的法國米其林指南。（記者凃盈如攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
王力宏驚爆中國包二奶 女歌迷嗆「你算什麼男人，7年了」 王力宏驚爆中國包二奶 女歌迷嗆「你算什麼男人，7年了」
2017/11/06 13:15
聯邦美術獎揭曉 印象大獎首獎林朝尉 聯邦美術獎揭曉 印象大獎首獎林朝尉
2017/11/06 09:00
台灣乾麵好威 榮登美國Amazon評比第一 台灣乾麵好威 榮登美國Amazon評比第一
2017/11/06 09:30
太久沒見「情咘自禁」 火辣餵食秀超有愛 太久沒見「情咘自禁」 火辣餵食秀超有愛
2017/11/06 12:04
（影音）Rain來了！新手奶爸台灣跑透透 首站衝野柳 （影音）Rain來了！新手奶爸台灣跑透透 首站衝野柳
2017/11/06 12:06
咘咘「織女會牛郎」！賈靜雯不甩修杰楷禁令 咘咘「織女會牛郎」！賈靜雯不甩修杰楷禁令
2017/11/06 11:44
厚奶茶之後 好市多下一波搶購潮是這個 厚奶茶之後 好市多下一波搶購潮是這個
2017/11/06 13:41
22歲賭王兒又有新歡 勾上28歲超模 22歲賭王兒又有新歡 勾上28歲超模
2017/11/06 08:37
Rain中午11點襲台 《團結》寶島跑透透 Rain中午11點襲台 《團結》寶島跑透透
2017/11/06 07:59
金柱赫最後身影曝光！鄭俊英喊「哥哥」痛哭 金柱赫最後身影曝光！鄭俊英喊「哥哥」痛哭
2017/11/06 08:52
2018年版《流星花園》曝光 新F4是他們 2018年版《流星花園》曝光 新F4是他們
2017/11/06 10:00
2女星拍戲遭抓奶 事後還被誇「很軟很舒服」 2女星拍戲遭抓奶 事後還被誇「很軟很舒服」
2017/11/06 12:58
下輩子本約定互換性別 江宏傑模範奶爸改變福原愛 下輩子本約定互換性別 江宏傑模範奶爸改變福原愛
2017/11/06 15:18
衰捲柯以柔婚變風波 張克帆走出陰霾全靠「她」 衰捲柯以柔婚變風波 張克帆走出陰霾全靠「她」
2017/11/06 12:07
陳小春兒虧工作人員「好醜醜」 下一秒讓人覺得可愛 陳小春兒虧工作人員「好醜醜」 下一秒讓人覺得可愛
2017/11/06 10:25
「發福撐破褲！」鍾麗緹遭酸 老公霸氣護愛 「發福撐破褲！」鍾麗緹遭酸 老公霸氣護愛
2017/11/06 09:42
確診罹患大腸癌3期 37歲男星認愛作曲家女友 確診罹患大腸癌3期 37歲男星認愛作曲家女友
2017/11/06 13:42
歐陽娜娜演出章子怡舊作 本尊公開嗆「演得不好」 歐陽娜娜演出章子怡舊作 本尊公開嗆「演得不好」
2017/11/06 14:50
女神卡卡IG上傳辣照 宣告回歸舞台 女神卡卡IG上傳辣照 宣告回歸舞台
2017/11/06 12:58
新F4為何是這些人出線？柴智屏從3萬人這樣挑 新F4為何是這些人出線？柴智屏從3萬人這樣挑
2017/11/06 14:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.