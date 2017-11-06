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首頁 > 婉君推

乾德門加護病房Day18 丁強透露「狀況比想像好」

2017/11/06 16:32

乾德門日前驚傳送加護病房。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲男星「乾爸」乾德門日前因洗澡時呼吸困難，緊急被送往加護病房，目前已是第18天，仍然插管無法自主呼吸，家人對乾爸病情不願多透露，好友丁強昨日前往探視，表示乾爸狀況比想像中還要好。

乾德門病情回穩，下周可望轉普通病房。（群星瑞智提供）乾爸身體狀況已逐漸回穩，下周可望轉回普通病房，住在美國的孩子也趕回台灣照顧爸爸，原本家人希望讓前乾爸低調調養身體，但乾爸有意想見見朋友，便和老婆指定幾位好友前往探視，據《ETNEWS》報導，丁強是首位探視乾爸的朋友，丁強與乾爸交情甚篤，時常一起遊山玩水及討論文學，丁強得知好友住院後一直想前往探視，等了10多天終於等到電話，丁強表示乾爸的狀況比想像中好，他提到乾爸5年前開刀後一直不敢吃肉及太油的食物，所以一直胖不起來，導致形象改變錯失許多演戲機會，這次他特別叮嚀乾爸要快點胖起來，乾爸也答應他，但對於乾爸的病情丁強不願多談，表示「家屬不希望讓他本人知道，要知道的人也別說」。丁強為首位探視乾德門的好友。（資料照，記者潘少棠攝）

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