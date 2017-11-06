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胡歌憶11年前嚴重車禍 透露生死關頭學會這件事

2017/11/06 16:00

胡歌被許多人視為「古裝劇男神」。（翻攝自胡歌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星胡歌演技精湛，曾參演《仙劍奇俠傳》、《射鵰英雄傳》等知名電視劇，2015年因《瑯琊榜》事業再登巔峰，外表俊帥的他是許多人心中的夢中情人，但11年前他曾遭遇嚴重車禍差點毀容，也因為這場車禍改變他對人生的看法。

胡歌過去曾遇到一場嚴重車禍。（翻攝自胡歌微博）

2006年胡歌在拍攝《射鵰英雄傳》時遇上嚴重車禍，他的助理兼好友在車禍中不幸身亡，他自己也縫了100多針，並進行植皮手術，他的右眼也因此留下明顯疤痕，日前他在接受採訪時再次回憶起這場惡夢，雖然意外讓他差點失去性命，但他認為經歷過生死關頭，才能保持童真，因為在死亡面前才能看清什麼是最重要的，距離車禍發生已經11年，而胡歌能真正走出來是因為他了解放下的真義，他也充滿感觸的說：「當時間過去以後，你會發現教會我的是放下。」胡歌認為車禍後他學會了放下。（翻攝自胡歌微博）

雖然與死神擦肩而過，但胡歌表示這對他的演員生涯也有些幫助，他認為身為演員最重要的是能保持童心，因為有童心的人心靈之窗較容易打開，更能感受並了解角色身上的特質，胡歌堅強的態度也讓粉絲相當心疼，但也驕傲偶像如此強大，紛紛鼓勵他「你會越來越好的」。

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