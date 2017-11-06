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首頁 > 婉君推

不用排隊 「這一鍋」、「老四川」火辣端上桌

2017/11/06 15:25

7-ELEVEN「開運年菜」預購自今（6）日起開賣，首波主打「排隊名店鍋物」與「團購美食」。（7-ELEVEN提供）〔記者林欣若／台北報導〕氣溫下降，鍋物跟著熱賣，7-ELEVEN的「開運年菜」預購11/6起開賣，首波主打「排隊名店鍋物」與「團購美食」，首次攜手麻辣火鍋排隊名店「這一鍋」與「老四川」，不用在寒風中苦苦排隊，就近到7-ELEVEN就能輕鬆居家打造專賣店等級的冬季進補鍋物。

老四川雙味鴛鴦湯底，649元。（7-ELEVEN提供）7-ELEVEN集結8位名廚、20家以上的名店，新加入名店名廚包含鄧師傅、六福皇宮、阿官火鍋…等，商品結構涵蓋鍋物、家常菜、佛跳牆、套餐、素菜、名廚名店料理、甜點、湯圓、伴手禮，共計近200款選擇，新品佔比近50%，以經典菜色加入更頂級、更豐富的食材研發，為熟客更換新菜單、更期望吸引新客到店。

這一鍋御膳麻辣鍋，999元。（7-ELEVEN提供）據往年銷售觀察年菜預購鍋物結構每年穩定成長，佔比更高達20%，其中麻辣火鍋更是近年來人氣TOP 3，也因此今年首次攜手麻辣火鍋排隊名店「這一鍋」與「老四川」，分別開發懶人式的鍋物套餐組合與自主搭配式的湯底2種選擇，另外還有「一品花雕雞」、「台南阿美飯店」、「基隆三記」等知名店家，從湯底、火鍋料到火鍋套餐一應俱全。阿基師技術指導長壽鮮菇燉雞湯，760元。（7-ELEVEN提供）

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