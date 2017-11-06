再抗蝦皮 PChome商店街推6都100分鐘免運到貨

PChome商店街100分鐘到貨服務，必須是「100分鐘飆速送」專區商品。（PChome提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕PChome和蝦皮早已正面點燃戰火，雙方過招不斷，為對抗蝦皮最新今6日起一連5天台北市、桃園市2小時到貨，PChome宣布跟進，且擴大全台6都只要100分鐘就到貨。

PChome商店街喊出100分鐘到貨，首波上路全台6大都會區，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市和高雄市，完全免運費，若延遲配送加贈100元現金積點。

PChome和蝦皮不斷出招，PChome商店街跟進推全台6都100分鐘到貨。（PChome提供）不過跟蝦皮相同僅屬試水溫，一樣限制不少，例如今日起至10日限時5天，且必須是「100分鐘飆速送」專區商品。此外，部分都會區有限制配送區域，例如高雄市限新興區、苓雅區、前鎮區、三民區。

PChome商店街個人賣場營運長黃淑琳表示：「PChome商店街此次與快遞業者合作，是平台的第7項免費措施，其他另有免上架費、免超取運費、免成交手續費等。」

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