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2018年式福斯Sharan、Polo車款 享延長保固

2017/11/06 14:47

2018年式福斯Sharan正式上市，除新增多項豪華與便利性配備，更享多元購車專案與加贈第五年延長保固。（台灣福斯汽車提供）〔記者方維鐸／台北報導〕台灣福斯汽車用心傾聽在地需求，持續推出以滿足消費者期待之產品價格與配備水準、導入前瞻科技配備和推出業界首創之「Give Me Five+福斯服務雙享」、發表Volkswagen R車款陣容等，具體實踐「物有所值、創新、高性能」品牌核心價值。

現購福斯Polo特仕車款除享免費配備升級，再享「日付99元」優購專案與加贈第五年延長保固。（台灣福斯汽車提供）現在針對旗下正7人座MPV產品Sharan推出2018年式車款，入主即享多元購車專案。而台灣福斯汽車亦針對Polo特仕車款推出「日付99元」與加贈第5年延長保固之優購專案。此外，自2017年10月起領牌之Tiguan、Passat、及Sharan車主，成功推薦親朋好友購買此3款任一車型，即可獲得總價值逾100,000元的第5年延長保固與為期一年之「福斯享樂卡」，該專屬禮賓尊榮包括機場接送、機場貴賓室、旅外網路漫遊、全球急難救援、及多項兩人同行一人免費之專屬優惠。 

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