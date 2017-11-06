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首頁 > 婉君推

郭書瑤索吻以綸 閃爆《稍息》收攤最高潮

2017/11/06 14:35

《稍息立正我愛你》眾演員。（東森提供）〔記者鍾智凱／台北報導〕《稍息立正我愛你》昨日最終回，穩坐週日同時段戲劇冠軍。4歲以上平均收視以1.49的好成績坐收，每分鐘平均收視人口達33萬。25-34的女性觀眾收視更有2.59的好成績，自開播一路以來的亮眼收視為該劇劃下完美句點，最高收視是最近爆出緋聞的佳偶郭書瑤、以綸。

王子（左）、曾之喬。（東森提供）眾演員更集體裝扮成「稍息Look」出席，讓粉絲團直播最高創下5600人同時在線觀看。完結篇播畢後更加碼最後的直播，並驚喜為曾之喬提前慶生，讓曾之喬直呼感動。

郭書瑤（右）索吻以綸。（東森提供）《稍息立正我愛你》劇中王子邱勝翊和曾之喬的「曦力CP」，兩人最終走過所有難關幸福在一起。郭書瑤則是繼續「守護」著王以綸，而王以綸也似乎逐漸被她打動。多年苦追黃心娣的許光漢，終於在鍥而不捨的追求下正式升級男朋友，三對CP都有了快樂結局讓觀眾超開心。最終回收視最高點落在郭書瑤找王以綸籃球單挑，結果誤以為對方要接吻自動嘟嘴的放閃互動。

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