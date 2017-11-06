宋逸民滿50腦衝射一發 陳維齡閃遠不給受孕

〔記者鍾智凱／台北報導〕陳維齡、洪百榕首度聯手代言女性私密益生菌「舒密潔」，兩人日前一起進攝影棚拍攝代言廣告，老公帶著小孩來探班，兩對夫妻結婚十多年，感情依然如膠似漆。

陳維齡（左）、洪百榕（右）一起代言私密處用品。（藝起發光提供）陳維齡小宋逸民8歲，洪百榕也小宋達民12歲，兩人嫁給一對愛美又凍齡的雙胞胎，她們說，妻子把家裡、孩子照顧好，讓老公能無後顧之憂是基本的馭夫技能，2人更在昨日為宋逸民、宋達民的50歲生日辦了一個盛大的餐會，邀請了近百位朋友來參加。但是在顧好家事之餘，又能把自己打理好，這樣老公更不可能有二心，主婦的戰爭不單單拚外在保養，連看不到的地方都要非常完美，更能緊緊抓住老公的心。

兩人共同代言女性私密益生菌「舒密潔」，試用期間成效頗佳，整個人從裡到外都散發著好氣色，讓宋達民不顧老婆大著肚子，時常對著老婆灌迷湯，說老婆是最美孕婦、懷孕變得更有魅力，洪百榕也只能裝傻問：「你想幹嘛？」這讓宋達民被笑稱連孕婦都不放過。

陳維齡也說，老公宋逸民看弟弟在50歲時喜獲三寶，一天到晚想約她「再拚一個」，即使已經用家裡有小孩這個理由再三推託，宋逸民還不肯放棄，說女兒喬妹告訴他「我還想要一個妹妹」，讓她怕「玩出人命」，不敢跟老公獨處。

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