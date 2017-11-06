厚奶茶之後 好市多下一波搶購潮是這個

鉅獻雀巢L'ATELIER頂級巧克力 獨步亞洲首度引進台灣 好市多獨家限量販售。（雀巢提供）〔記者林欣若／台北報導〕不論男女老少，能跨越性別和年齡的人氣零食，非巧克力莫屬，雀巢觀察到台灣消費者需求，特別獨步亞洲搶進過去只在全世界七大國 （法國、瑞士、義大利、比利時、西班牙、德國、美國）才買得到的雀巢L'ATELIER頂級巧克力（Nestle Les Recettes De L’atelier Chocolate），優質巧克力加入天然果乾及整顆堅果，交織成舌尖的絕妙饗宴。即將在11/8於全台好市多正式限量販售，勢必再掀搶購熱潮。

雀巢L'ATELIER頂級巧克力加入天然食材重現瑞士巧克力工匠風味。（雀巢提供）根據聯合國糧農組織（FAO）統計，台灣每人每年約吃下0.5公斤的可可製品，對高級巧克力的需求呈現持續上升的趨勢，而且對進口巧克力更是情有獨鍾，市占高達八成。台灣消費者對雀巢L'ATELIER頂級巧克力也應不陌生，因為許多人過去曾透過網購平台、海外代購下單。現在不用苦等飄洋過海的時間，11/8全台好市多就買得到。

雀巢L'ATELIER頂級巧克力完美呈現國際級的水準；從巧克力調溫到以天然果乾及整顆堅果中和可可的苦甜風味、創造多層次口感。雀巢L'ATELIER頂級巧克力（Les Recettes De L’atelier Chocolate）限量禮盒裝包含三種口味: 完美呈現苦甜比例的「藍莓榛果杏仁黑巧克力」、充滿水果風味的「蔓越莓榛果杏仁巧克力」，以及富濃郁香氣的「黃金榛果杏仁巧克力」。

雀巢L'ATELIER頂級巧克力 11/8全台好市多正式開賣。（雀巢提供）

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