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懶人也想補冬 這一款最方便

2017/11/06 13:27

肯德基高人氣暖胃早餐「田園南瓜嫩雞粥」大勢回歸，套餐搭配一杯 LAVAZZA熱義式咖啡（小）或經典熱奶茶，只要59元。（肯德基提供）〔記者林欣若／台北報導〕立冬補冬，是食補的最佳時機，眾多食補美食中，被古人譽為「神仙飲食」的米粥，更是清晨進食就能暖胃熱身，迅速供給身體能量的溫補好選擇。肯德基今年於入冬之際再度推出結合栗南瓜、鮮粥與多汁的香酥嫩雞腿塊的田園南瓜嫩雞粥早餐，不想花時間熬雞湯又想吃得營養，是不錯的選擇。

肯德基表示，田園南瓜嫩雞粥去年首度推出即帶動品牌早餐時段業績成長近10%，當時許多網友對於一早就能吃到熱騰騰的粥品搭配鮮嫩的炸雞塊紛紛讚不絕口，更有消費者跑遍各分店只為再次品嘗南瓜嫩雞粥的美味。

為因應廣大網友喜愛與需求，肯德基於今年再度推出「田園南瓜嫩雞粥」，粥底以富含膳食纖維、維生素等多種營養成分的紐西蘭栗南瓜，不僅營養可口，更可以幫助消化舒緩情緒，搭配台灣優質米，慢火烹調近60分鐘熬煮而成；經熬煮過的栗南瓜鬆軟化開在粥裡，配上口感香甜順口的米粒，綿密的口感更是老少咸宜。

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