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王力宏驚爆中國包二奶 女歌迷嗆「你算什麼男人，7年了」

2017/11/06 13:15

自稱「王太太」的高女士（左）一看到王力宏，當場抓了狂似的吼叫。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王力宏在2013年和王靚蕾結婚，育有2女，一家四口過著幸福生活，但沒想到，今傳出王力宏原來在中國有個「王太太」？真的假的？

保鑣（左）連忙阻止自稱「王太太」的高女士靠近王力宏。（翻攝自微博）

據香港《蘋果》報導，日前王力宏前往成都出席活動，當天抵達機場時，有位高姓大媽堵在出關處，一看到「男友」王力宏，立刻瘋狂大喊：「王力宏你算什麼男人，7年了。」女子一直咆哮，王力宏仍然保持笑容，沒有理會那位「王太太」高女士。

王力宏一派輕鬆不受影響，仍開心和粉絲互動。（翻攝自微博）

當時，王力宏身邊保鑣大為緊張，上前攔住高大媽，王力宏則是繼續和其他接機歌迷拍合照，邊走邊拍照，順便送王力宏上車。有網友事後留言「那個女子精神不太正常，幻想自己是王力宏的女友，上次王力宏出席活動，用礦泉水瓶投擲王力宏的，就是她，在王力宏的粉絲圈裡名聲很臭」、「這粉絲騷擾王力宏許多年了，幻想自己和王力宏結過婚…… 」、「幻想自己嫁給王力宏」，事後王力宏沒有多加解釋，自稱「王太太」的高女士也火速閃人。

王力宏擁有一票死忠歌迷。（資料照，宏聲提供）

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