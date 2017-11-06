度假中美洲貝里斯 背包客最愛的島嶼是這裡

考克島椰影婆娑，是背包客度假天堂。（陶德攝）〔撰文.攝影／陶德〕位處中美洲猶加敦半島東南的貝里斯，是台灣邦交國之一，境內有多處未開發土地，國家與居民重視生態與自然保育，被Discovery頻道讚譽為「上帝刻意保留的人間最後一塊淨土」。無數大小島礁星散於加勒比海，第一大島龍涎香島（Caye Ambergris）與第二大島考克島（Caye Caulker）皆為歐美人士度假首選。

相較於龍涎香島坐擁頂級濱海度假村，小旅館與民宿林立的考克島，堪稱背包客天堂。考克島北端遍植紅樹林，住家與旅館、餐廳集中在南端。住家旅館面海而居，3分鐘就能下海戲水，整座小島觀光業盛行，路旁常見藝術工作者擺攤製作飾品，民宿、餐館、酒吧、商店林立。

考克島椰樹一字排開，與沙灘海水構成漁村好風光。（陶德攝）「緩慢」是島上生活哲學，電線桿掛有「GO SLOW」標誌，小島徒步就能環繞一圈。少了汽車機車汙染，觀光客與島民隨意漫步或騎自行車遊逛，電動四輪車是島上俗稱的計程車，專載遊客往返旅館跟碼頭。踏上小島後很快融入島民慵懶節奏，睡到自然醒，在面海的2樓露台喝咖啡吃早餐，午後下海踏浪游泳或欣賞玩家駕馭風帆衝浪，餓了找間餐館大啖貝里斯道地美食炸傑克（Fry Jack），入夜後在街邊買烤龍蝦，邊吃邊逛街，靜享島嶼假期。

貝里斯市碼頭，有開往加勒比海離島的船舶。（陶德攝） 考克島是貝里斯第二大島，風光優美寧靜。（陶德攝） 四輪電動車是考克島的計程車。（陶德攝）

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