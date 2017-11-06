衰捲柯以柔婚變風波 張克帆走出陰霾全靠「她」
2017/11/06 12:07
柯以柔（左）和老公郭宗坤爆出婚姻觸礁。（資料照，泰迪星娛樂提供）
〔記者林南谷／台北報導〕柯以柔6年前帶球嫁廚師老公郭宗坤，他卻爆出和女員工外遇，整件事鬧得沸沸揚揚，身為2人好友的歌手張克帆日前談到此事，認為「女強男弱」是導火線，卻被網友砲轟失言，張克帆則反擊若惡意毀謗，一定告到底。連日來，張克帆一直無法走出此事陰霾。
今天早上，有位網友私訊張克帆，讓他連日來低落的情緒因此一掃而空，張克帆用正向態度說：「我想把這帶有極為正面力量的訊息，讓我的朋友感受到。」在徵得對方同意之後，張克帆po出2人對話。
如今，張克帆已經不願意再談論那件令他煩心的事，他懇請大家：「請看到的朋友，如果你也像我一樣悸動，就一起為這位暖心的小天使祈福！」張克帆還向大家透露，那位暖心的小天使名叫小貝。
《網友寫給張克帆的話》
你好！
克帆哥哥
我是一個白血病患者
我從小喜歡你的歌
你的寂寞轟炸
陪伴了度過四年的化療旅程
人生總友不同的風雨
我想對你說
不要在意那些酸民的嘴
你很棒
歌聲真得很好聽
把心思專注在直得的人或事上面
才不會有遺憾
我不知道自己有多少個明天
但我珍惜每個今天
祝福你
事事如意
幸福平安
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