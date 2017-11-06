衰捲柯以柔婚變風波 張克帆走出陰霾全靠「她」

柯以柔（左）和老公郭宗坤爆出婚姻觸礁。（資料照，泰迪星娛樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕柯以柔6年前帶球嫁廚師老公郭宗坤，他卻爆出和女員工外遇，整件事鬧得沸沸揚揚，身為2人好友的歌手張克帆日前談到此事，認為「女強男弱」是導火線，卻被網友砲轟失言，張克帆則反擊若惡意毀謗，一定告到底。連日來，張克帆一直無法走出此事陰霾。

張克帆唱紅不少經典歌曲！（翻攝自臉書）

今天早上，有位網友私訊張克帆，讓他連日來低落的情緒因此一掃而空，張克帆用正向態度說：「我想把這帶有極為正面力量的訊息，讓我的朋友感受到。」在徵得對方同意之後，張克帆po出2人對話。

如今，張克帆已經不願意再談論那件令他煩心的事，他懇請大家：「請看到的朋友，如果你也像我一樣悸動，就一起為這位暖心的小天使祈福！」張克帆還向大家透露，那位暖心的小天使名叫小貝。

《網友寫給張克帆的話》

你好！

克帆哥哥

我是一個白血病患者

我從小喜歡你的歌

你的寂寞轟炸

陪伴了度過四年的化療旅程

人生總友不同的風雨

我想對你說

不要在意那些酸民的嘴

你很棒

歌聲真得很好聽

把心思專注在直得的人或事上面

才不會有遺憾

我不知道自己有多少個明天

但我珍惜每個今天

祝福你

事事如意

幸福平安

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