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首頁 > 婉君推

辣度逆天！這對史上最辣閨蜜讓老佛爺狂拍不已

2017/11/06 11:10

Gigi Hadid。（翻攝自gigihadid IG）〔記者方惠宗／台北報導〕Gigi Hadid與紐約名媛家族「卡戴珊」的Kendall Jenner這對超級閨蜜是當今最炙手可熱的超模，從兩人在Instagram的粉絲數各為3,620萬與8,410萬的條件而言，在這無界國度的人氣指數與影響力可說直沖天頂。基於這個角度，Fendi這季找兩人一起拍攝廣告可說針對品牌年輕化的進展使出大絕招。

Kendall Jenner。（翻攝自kendalljenner IG）這個由「時尚老佛爺」、Fendi創意總監Karl Lagerfeld掌鏡拍攝的2017秋冬系列廣告「F en Folie」可見到大小不一的巨大彩色「F」環狀標誌，這個誇大尺寸的圖案是Fendi的新商標。本季主色，藍色、駝色及醒目的紅色等一起在Gigi Hadid與Kendall Jenner強烈的肢體語言中傳遞設計精神，烘托服裝富有戲劇效果的幾何設計，而Fendi精緻工藝和圖形資產更是表露無遺。設計師運用柔美又當代的方式、以精湛工藝和各種華美材質取得絕佳美感。

Gigi Hadid（右）與Kendall Jenner是超級閨蜜。Fendi 2017秋冬廣告由Karl Lagerfeld掌鏡拍攝。圖為Karl Lagerfeld（右一）於拍攝現場一景。Gigi Hadid與Kendall Jenner一同登上Fendi 2017秋冬廣告看板。（Fendi提供）

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