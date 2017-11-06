和你想的不一樣！這個骷髏象徵生命與希望

宇舶錶Big Bang Calaveras墨西哥骷髏圖騰腕錶包含限量30只陶瓷款（左起）、20只精鋼款，與10只黃金款。（Hublot提供）〔記者方惠宗／台北報導〕時逢第10屆墨西哥SIAR國際高級鐘錶展開幕，宇舶錶（Hublot）特別以Big Bang Calaveras墨西哥骷髏圖騰腕錶向墨西哥著名節日「亡靈節」致敬。宇舶錶執行長Ricardo Guadalupe表示：「著名的墨西哥傳統節日亡靈節以歡樂的氣氛，傳遞人們要活在當下、樂觀地享受生命帶來的美好時刻，墨西哥著名的骷髏圖騰為歡慶生命與傳遞希望的象徵，宇舶錶十分尊崇與景仰這份傳統色彩濃厚的文化價值與精神。」

宇舶錶Big Bang Calaveras 墨西哥骷髏圖騰腕錶（黃金款）。錶徑44毫米。搭載Hublot獨家研發自製HUB1401自動上鏈機芯。（Hublot提供）這和一般人所認知、與死亡畫上等號的骷髏完全不同！每年11月1日和2日舉行的墨西哥亡靈節自2008年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產之一，是墨西哥人以狂歡慶祝，懷念逝去親友並為之祈福的重要節日，以開心進取的正面精神慶祝生命，宇舶錶這款Big Bang Calaveras墨西哥骷髏圖騰腕錶設計靈感即是源自於此豐富色彩的華麗慶典，將Calavera圖騰融入Big Bang系列腕錶，從錶盤到細膩雕刻的錶圈，再延伸至壓紋錶帶，呈現出品牌風格獨具的前衛創新風格作品。

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