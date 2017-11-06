咘咘「織女會牛郎」！賈靜雯不甩修杰楷禁令

小v寶（左）和咘咘是討喜星寶貝。（翻攝自臉書）〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷和賈靜雯的愛女咘咘是很多網友追蹤的星寶貝，讓修杰楷還曾很擔心，下令咘咘不准和其他男寶寶聯誼，沒想到賈靜雯不顧這個「禁令」，今po出咘咘和徐若瑄兒子小V寶見面的照片，表示「又是牛郎織女的相會日」，她說兩個小朋友雖然久久才見一次面，但相處起來「還是很有愛」，讓網友大笑直說修杰楷是否又要崩潰了。

小v寶餵咘咘吃東西，表情可愛。（翻攝自臉書）賈靜雯po出的照片也藏亮點，小V寶和咘咘面對面坐在兒童餐桌前，兩人互相餵食，相當可愛，但另一張照片可見小V寶突然把臉轉向旁邊，瞄著旁邊的大人，雖然不確定修杰楷是否也在場，但他的神情似乎是深怕修把拔看到這一幕，讓網友忍不住噴笑。

徐若瑄也在照片中和賈靜雯合體，兩個已經超過40歲的媽媽，即使素顏出席聚會，看起來依然光鮮動人，和小朋友之間，更有種姊妹的感覺，看不出已是當媽媽的人了。

小v寶似乎害怕修杰楷出現，向鏡頭偷瞄。（翻攝自臉書） 徐若瑄（左二）和賈靜雯（右）即便素顏依舊美麗。（翻攝自臉書）

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