陳小春兒虧工作人員「好醜醜」 下一秒讓人覺得可愛
2017/11/06 10:25
港星陳小春與兒子「Jasper」一同出演《爸爸去哪兒5》一夕暴紅。（翻攝自芒果TV）〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳小春與兒子「Jasper」一同出演《爸爸去哪兒5》一夕暴紅，Jasper呆萌的形象深受觀眾喜愛，日前節目公開花絮，一名女工作人員擔心Jasper著涼，上前想替他蓋被子，卻被他開玩笑說「你變老了」，更說「你好醜醜」，讓該名女工作人員哭笑不得。
Jasper對一名女工作人員開玩笑說「你變老了」。（翻攝自秒拍）隨後又加碼稱對方「你好醜醜」。（翻攝自秒拍）花絮中，可以看見Jasper獨自趴在床上，一位女工作人員怕他只穿一件薄睡衣著涼，上前想幫他蓋被子，他卻看著工作人員說「你變老了」，讓工作人員表示「好傷心」。隨後，Jasper又笑笑說「你好醜醜」，但當對方問為什麼不誇她時，Jasper抬頭看著她說「我是假裝的」，表示剛剛一切都是在開玩笑，而Jasper開玩笑的可愛模樣，再度擄獲不少粉絲。最後才表示剛剛說的話都是開玩笑的，讓該名女工作人員哭笑不得。（翻攝自秒拍）
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